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Spor

AZİZ YILDIRIM VOLEYBOLA EL ATTI ANKARA (A.A)

29 Eylül 2010 13:23

-AZİZ YILDIRIM VOLEYBOLA EL ATTI ANKARA (A.A) - 29.09.2010 - Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, voleybola el attı. Aroma Bayanlar ve Erkekler Birinci Ligleri'nde geçen sezonun şampiyonu olan Fenerbahçe'de, kulüp başkanı Yıldırım, voleybol 1. liglerinde Kulüpler Birliği'ni kurmak için harekete geçti. Yıldırım, konuyu, kendisinin organize ettiği ve Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF)Başkanı Erol Ünal Karabıyık'ın davet edilmediği toplantıda kulüp yetkilileriyle görüşecek. Aziz Yıldırım, kendi imzasını taşıyan davet yazısında, kulüplerin müşterek menfaatlerini ve problemlerini hep beraber görüşmek istediğini belirterek, şu ifadelere yer verdi: ''Televizyon naklen yayın gelirleri ve sponsorlardan elde edilecek gelirler konusunda tartışmak ve çözüm aramak, Kulüpler Birliği'nin kurulması hakkındaki görüşlerinizi paylaşmak üzere aşağıda belirtilen gün ve saatte düzenlenen toplantıya kulüp başkanlarınızın ve/veya voleybol şube sorumlularınızın katılımını rica ederiz.'' Davet yazısında toplantının, 1 Ekim Cuma günü saat 14.00'de İstanbul'daki Astoria Residence Otel'de yapılacağı kaydedildi. -KARABIYIK: ''MUTLULUK VERİCİ BİR GELİŞME''- TVF Başkanı Erol Ünal Karabıyık, Yıldırım'ın davetiyle ilgili olarak, ''Mutluluk verici bir gelişme, bu, voleybolun çok önemli yerlere geldiğinin göstergesidir'' dedi. Kulüplerin böyle dayanışma içinde yönetimi yönlendirme ihtiyacı duymasının, kendileri için yeni bir durum olmadığını anlatan Karabıyık, sözlerini şöyle tamamladı:  ''Biz bu ihtiyacı 2006 yılında zaten hissetmiş ve bu nedenle o yıl Lig Kurulu seçimlerini yapmıştık. 2006'da Abant'ta yapılan toplantıda deplasmanlı 1., 2. ve 3. lig kulüplerinin yetkilileriyle toplanarak, Lig Kurulu'nu oluşturduk. Her 2 yılda bir bu toplantı ve seçimler tekrarlandı. Her ne kadar bazı kulüpler bu seçim ve faaliyetlere yeterli ilgiyi göstermedilerse de, bugün gelinen nokta, voleybolun ulaştığı seviyenin göstergesi olarak sevindirici. Kulüplerin böyle bir katılım arzusunda olması voleybolda bir hayli yol aldığımızı gösterir.''

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