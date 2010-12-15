-AZİZ YILDIRIM VERGİLERDEN YAKINDI TBMM (A.A) - 15.12.2010 - Kulüpler Birliği ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, "Sorunları çözmek için ekonomik güç lazım. Verdiğimiz vergileri bir hesapta tutun" dedi. Spor Kulüplerinin Sorunları ile Sporda Şiddet Sorununun Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'nda görevli milletvekilleri Yıldırım'ın sunumunun ardından görüşlerini açıklayıp, başkana bazı sorular yöneltti. CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen de sporu futboldan çıkarttığı için başkan Yıldırım'a teşekkür ederek, "Bedava bileti kaldırmayı başardınız. Bu spor için önemli bir atılımdır" dedi. AK Parti Samsun Milletvekili Fatih Öztürk, futboldaki şiddetin temelini taraftar gruplarının oluşturduğunu ifade ederek, "Bunları da kulüp yöneticileri besliyor. Atılan adımlar yetersiz. Özel hayatınızda da agresif misiniz? İdareciler itidalli olmalıdır. Alttan oyuncu çıkmadığı için milli takıma oyuncu bulamıyoruz" şeklinde görüşlerini açıkladı. -BAŞKAN YILDIRIM'IN GÖRÜŞLERİ- Konuşmaların ardından söz alan Aziz Yıldırım, komisyon başkanı Ekren'e, "Tüm kulüpleri toplayarak bir toplantı yapalım. Türk sporu çok önemlidir. Sorun o kadar büyük bir sorun değil. Avrupa'da bu tür olaylar var" dedi. Kulüpler Birliği Başkanı Aziz Yıldırım, amatör sporculara yatırım yapamadıklarını anlatarak, "Bu durumda olimpiyatları alsak ne yapabiliriz? Sorunları çözmek için ekonomik güç lazım. Verdiğimiz vergileri bir hesapta tutun. Amatörlere harcadıklarımızdan vergi matrahından düşelim. Bundan sonra kulüpler, pistini, salonunu kendi yapacaktır" diye konuştu. Türkiye'de kulüp üyelerinin, kendilerini kulübün sahibi olarak gördüğünü anlatan Yıldırım, şöyle devam etti: "Avrupadakileri, Türkiyedekiler gibi düşünemeyiz. Bir zaman başbakan ve bakanlara 1 milyon üye projemiz var, bunu gerçekleştirmek istiyoruz dedik. Kulübe giriş ücreti 10 bin TL. Dernekler kanununa göre üye yapamıyorsunuz. Evde kılıbığım, dışarıda değilim. Agresif değilim. İddaa'da son 2 yılda yapılan değişikliklerle payımız azaldı. Yasadışı bahislerin kaldırılmasıyla gelir artacaktır. 6-0 kazandığımız Galatasaray maçında eğitimli bir insan da sahaya bidon atmıştır. Stresi statta atıyorlar. Polisle, özel güvenlik içiçe geçmiş durumda. Özel güvenlikle bu sorunlar çözülemez. Hiç eğitim almamış, kahveden toplanan insanlarla bu işleri çözemeyiz. Özel güvenlik görevlisi de statta dönüp maçı seyrediyor. Spor mahkemelerinin kurulmasıyla suç oranı azalacaktır." Başkan Yıldırım, cezaların artırılması gerektiğini ifade ederek, "Suçlu gerekiyorsa stada hiç girmemeli. Cezalar artırılmalıdır. Tüm statlara kamera konulabilir. Küfürle ilgili en çok ben savaştım. Statların kalitesi artınca, insanların kalitesi de artıyor. Her şey insanlar için" dedi. Anadolu'da, 10-15 bin kişilik yeni statların yapılması gerektiğini savunan Aziz Yıldırım, sözlerini şöyle tamamladı: "İnsanları eğitmekle sorunlar çözülmez. Polisleri düşünerek bir şeyler yapılmalıdır. Anadolu'da, 10-15 bin kişilik statlar yapılmalıdır. Küfür biter. Herkes görevini yapacak. Bedava bilet verilmeyecek. Biz de bilet veriyorduk, artık kalktı. Hiç kimse bunlara destek vermemelidir. Tüm kulüplerin yaptıkları anlaşmalar, TFF ve Maliye Bakanlığı'na gidiyor ve denetleniyor. Çift sözleşme yoktur, ortadan kalkmıştır. Büyük kulüplerde yok, ancak küçük kulüpleri bilmiyorum. 12 senedir denetimden geçiyorum. Vergi denetiminden geçiyoruz. Kulüplerin yerinin yeniden değerlendirilmesini arzu ediyoruz. Altyapılardan oyuncu yetişmiyor. Barcelona dışında hangi takımda altyapıdan oyuncu var? Türkiye'de eğitimci yok. Bu ülkenin sorunu. Nevin Yanıt nasıl Avrupa Şampiyonu oldu, kimse bilmiyor." Komisyona gelen Göksel Gümüşdağ ise amatör branşların sıkıntılarını dile getirdi. Gümüşdağ, Fenerbahçe'nin amatörlerle ilgili işini en iyi şekilde yaptığını belirterek, "Amatörlerden yüzde 15 vergi alınıyor. Stopaj vergisi alınıyor. Bu oran ya tamamen kalkmalıdır, yada yüzde 5'e indirilmesi çok güzel olur. Ayrıca amatörlerde, Milli Eğitim Bakanlığı ile müfredat çalışması yapılması gerekiyor" dedi.