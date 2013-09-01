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Spor

Aziz Yıldırım, Vefa Küçük’ün adaylığını destekleyecek

Yıldırım, 26 Ekim olarak belirlenen seçimli olağanüstü genel kurulda aday olmayacak

01 Eylül 2013 15:26

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım tarafından sürpriz kararlar alındı. Yıldırım, 26 Ekim olarak belirlenen seçimli olağanüstü genel kurulda aday olmayacak.

 

Salih ve Recep’e öncelik

 

Bugün Gazetesi'nde yer alan habere göre, Başkan Yıldırım, eski yöneticilerden Vefa Küçük’ü adaylık konusunda destekleme kararı aldı. Camiadan baskı olursa adaylığı düşünebileceği belirtildi. Yıldırım, 1998’de ilk başkan olduğu kongrede Vefa Küçük’ü 1 oyla geçmişti. Diğer önemli kararı ise takımla ilgiliydi. Transferin bitimine 1 hafta kala, Salih Uçan ve Recep Niyaz dışındakilerin isteyenin gidebileceğini söyledi. Avrupa yarışmalarından uzak kalan takımda, özellikle yüksek ücretlere oynayanların gidişine kolaylık sağlamayı düşünüyor. Gençlerbirliği’nden Jimmy Durmaz’ı transfer etmek için girişimde bulunmayı planlıyor.

 

Hedef Jimmy Durmaz

 

Öte yandan Yıldırım, 5 Eylül’e kadar transferini çok istediği Jimmy Durmaz için İlhan Cavcav’la görüştü. Cavcav’ın ‘’Jimmy takımımın en iyi oyuncusu’’ diyerek 6 milyon euro talep ettiği öğrenildi. Yıldırım’ın Cavcav’a para yerine Sarı- Lacivertli takımdan iki oyuncuyu transfer edebilmesini sağlayan bir teklifte bulunduğu bildirildi.

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