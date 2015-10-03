Aziz Yıldırım ve Şekip Mosturoğlu PFDK'ya sevk edildi

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. PFDK'dan yapılan açıklamada "sportmenliğe aykırı açıklamalar" gerekçe gösterildi.

Kurulun yaptığı açıklama şöyle:

"Fenerbahçe A.Ş. Kulüp Başkanı Aziz Yıldırım ve İdarecisi Şekip Mosturoğlu'nun, 30.09.2015 tarihinde Fenerbahçe TV'de yayınlanan basın toplantısındaki "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatının 38. maddesi uyarınca 02.10.2015 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."