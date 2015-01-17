'Aziz Yıldırım ve Mahmut Uslu Türk futbolundan ellerini çeksin'

Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav, Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu'nun, "Duygun Yarsuvat, Cavcavlaşmasın" ifadesine yönelik olarak, "Mahmut Uslu’nun bu açıklamasını kesinlikle doğru bulmuyorum. Mahmut Uslu biraz daha yemek yesin. Belki 10-20 kilo daha alırsa daha iyi konuşmaya başlar" dedi.

Uslu ve Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın Türk futboluna zarar verdiğini savunan Cavcav, şöyle konuştu: "Mahmut Uslu ve Başkanı, Türk futbolundan elini ayağını çeksin ki Türk futbolu bir yerlere gelsin. Onlar bu toplumun içinde olduğu müddetçe Türk futbolunun bir yerlere gelmesi çok zor. 3 Temmuz olaylarından beri Türk futbolunun tutum, davranışları ve gidişatı ortada. O yüzden bu tarz konuşmalar yapmasınlar, çok konuşmasınlar."



'Türk futbolundan ellerini çeksinler'

Skorer.com'un haberine göre, Aziz Yıldırım’ın "Fenerbahçe bugün havuzdan 35 milyon dolar alıyor. 2010 yılında bize 125 milyon dolar önerdiler. Aradaki farkı birileri ödemeli yoksa havuz bozulur" şeklindeki sözlerini de değerlendiren Cavcav, "Ligden çekiliriz diyor Aziz Yıldırım. Çok iyi olur. İstanbul’da Beylerbeyi, Sarıyer, Maltepe var. Kendi aralarında lig kursunlar, isterlerse televizyondan 200 milyon Euro alsınlar ama Türk futbolundan ellerini çeksinler" diye konuştu.

'Konuşursam Türk futbolu altüst olur'

Yeniden yargılanma süreci hakkında da konuşan İlhan Cavcav, "Fenerbahçelilerin vereceği bir karardır. Ben o kadar çok şey biliyorum ki, onu ben söyleyecek olursam Türk futbolu alt üst olur. Çünkü bir kulübün veya bir kişinin zarar görmesi önemli değil, önemli olan Türk futbolunun zarar görmemesidir. Ben 80 yaşındayım ve ölene kadar bazı şeyler benimle gider, kimseye bir şey söylemem ancak bu konuşmamdan herkes pay çıkartmalı” dedi.