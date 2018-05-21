Aziz Yıldırım ve Ali Koç'un yönetim listelerindeki muhtemel isimler

Fenerbahçe’de Mayıs 2018'de yapılacak başkanlık seçimlerinde yarışacak Aziz Yıldırım ile Ali Koç, seçim listelerini şekillendirmeye başladı.



Bugüne kadar girdiği 12 kongreden de zaferle ayrılan Yıldırım'ın, seçim listesinde eski önemli yöneticileri alması bekleniyor.

Koç'un listesinde ise sürpriz isimlerin olacağı konuşuluyor.

Aziz Yıldırım'ın listesindeki muhtemel isimler:

Nihat Özdemir, Abdullah Kiğılı, Hamdi Ulukaya, Murat Vargı, Latif Topbaş, Nezih Barut, Feri Şahenk, Murat Ülker.

Ali Koç'un listesindeki muhtemel isimler:

Ömer Temelli, Ozan Balaban, Acun Ilıcalı, Burhan Karaçam, Simla Türker Bayazıt, Gökhan Akça, Ömer Koray Uzun, Murat Zorlu.