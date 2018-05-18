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Spor

Aziz Yıldırım ve Abdullah Kiğılı'dan sürpriz buluşma

Olgucan KALKAN / İSTANBUL,(DHA) -  Fenerbahçe'nin önde gelen isimlerinden sürpriz buluşma

18 Mayıs 2018 13:48

Olgucan KALKAN / İSTANBUL,(DHA) - 

Fenerbahçe\'nin önde gelen isimlerinden sürpriz buluşma. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve eski yönetici Abdullah Kiğılı dün akşam bir restaurantta bir araya geldi. Daha önce birlikte çalışan Yıldırım ile Kiğılı\'nın seçim öncesinde buluşması hem dikkat çekti hem merak uyandırdı. Zorlu Center\'da bir restauranttaki yemekte Kiğılı ve Yıldırım\'a Fenerbahçeli yöneticilerden Önder Fırat ile işadamı Yüksel Çağlar da eşlik etti. Daha önce Fenerbahçe için Aziz Yıldırım ile birlikte çalışan ancak şu an yönetimde olmayan Kiğılı\'nın yeniden Yıldırım\'ın listesinde olup olmayacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

(FOTOĞRAFLI)

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