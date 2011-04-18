-AZİZ YILDIRIM ÜLKER ARENA'YI GEZDİRDİ İSTANBUL (A.A) - 18.04.2011 - Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Ülker sponsorluğunda yaptırılan Fenerbahçe Spor Kulübü Uluslararası Spor Kompleksi Ülker Arena'yı tanıttı. Yıldırım, Ataşehir'de inşaat çalışması devam eden kompleksi, Fenerbahçe Ülker Basketbol Takımı'nın da katıldığı turda, basın mensuplarına gezdirdi. Başkan Yıldırım'ın yanı sıra kompleksin tanıtımına Yüksek Divan Kurulu Başkanı Yüksel Günay, kulüp yönetim kurulu üyeleri Ali Koç, Ömer Temelli, Yasemin Merçil, Ünal Uzun, Hakan Dinçay, Turhan Şahin, Ülker Grubu yetkilileri, Fenerbahçe Ülker Basketbol Takımı teknik heyet ve oyuncuları, Fenerbahçe Bayan Basketbol Takımı teknik heyeti katıldı. Yıldırım, yağmurlu bir havada gerçekleşen gezide, basın mensuplarına ve basketbolculara, salonun inşasıyla ilgili detaylı bilgiler verdi. -''PARAYI VEREN DÜDÜĞÜ ÇALAR''- Başkan Aziz Yıldırım'ın, basketbolcularla esprili sohbetleri Fenerbahçe Ülker Arena gezisine renk kattı. İnşaat turuna önce gazetecilerle başlayan Yıldırım, basın mensuplarıyla birlikte locaların bulunduğu kata çıkarak bilgiler aktardı. Kısa bir süre sonra salona giriş yapılan bölümde basketbol takımını gören Yıldırım, oyuncuları ve teknik heyeti yukarıya çağırdı. Yıldırım takımın loca katına ulaşmasıyla oyuncuları alkışla karşılayarak, basın mensuplarıyla paylaştığı bilgileri bu kez oyunculara anlatmaya başladı. Salonda 44 locanın bulunduğunu ifade ederek, ''İsteyen alabilir'' diyen Yıldırım'a, Sinan Erdem Spor Salonu'nda locası bulunan basketbolcu Ömer Onan'ın, ''Başkanım benim hakkım yok mu'' sorusuna Yıldırım, ''Hak yok, parayı veren düdüğü çalar'' şeklinde espriyle yanıt verdi. Aziz Yıldırım, inşaatın başka bir bölümünde evinin salona yakın olduğunu bildiren basketbolcu Oğuz Savaş'a da ''Aldığın ücretten düşeriz, yol parası yok sana'' dedi. Yıldırım, gezinin sonunda ''Şimdiden 2 yaş gençleştim, kendime daha iyi bakıp daha çok oynamak istiyorum'' şeklinde ifadeler kullanan Ömer Onan için, ''Dikkatinizi çekiyorum 2 yaş gençleştim diyor, bedava oynayacağını beyan etti'' dedi. -EYLÜL AYINDA AÇILIŞI PLANLANIYOR- Salonun, inşaat çalışmalarının tamamlanmasının ardından eylül ayında, Fenerbahçe Spor Kulübü Uluslararası Spor Kompleksi Ülker Arena adıyla açılışı planlanıyor. Ataşehir'de 54 bin metrekare arazi üzerinde 37 bin 814 kapalı alan olarak inşa edilen kompleks, bayan ve erkek basketbol takımının ulusal ve uluslararası maçlarına ev sahipliği yapacak. FIBA standartları gözetilerek hazırlanan 13 bin 800 seyirci kapasiteli salonda 44 loca bulunacak. Altındaki iki kat otopark olarak kullanılacak salonda 3 adet restoran yer alacak. Komplekste büyük salonun yanı sıra bin 500 seyirci kapasitesi bulunan, maç yapılabilecek standartta bir antrenman salonu da yer alıyor.