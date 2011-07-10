Aziz Yıldırım tutuklandı!

T24 - Şike soruşturması kapsamında tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edilen Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın sorgusu tamamlandı. Mahkeme, Yıldırım'ın şike yapmak ve suç örgütü kurmak suçlamalarıyla tutuklanmasına karar verdi. Bu kararla birlikte şike soruşturmasında tutuklu sayısı 26'ya yükseldi. Mahkemenin kararını öğrenen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk yorumu ise, ''taraftar bu durumu olgunluklar karşılamalı'' oldu.



Tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilen Fenerbahçe kulübü başkanı Aziz Yıldırım bir kez daha hakim karşısına çıktı ve İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ifade verdi. İfadenin ardından Yıldırım için verilen karar açıklandı. Yıldırım şike soruşturması kapsamında tutuklandı.





AZİZ YILDIRIM METRİS'TE



Sivil polis aracıyla Metris cezaevine getirilen Yıldırım, saat 21.20 sıralarında cazaevi içerisine alındı.





ADLİYEDEKİ SAATLER



Pazar günü saat 14.00'e kadar hastanede kontrol altında tutulan Yıldırım, sağlık durumunun normale dönmesinin ardından tekrar adliyeye götürüldü.



Basın mensuplarının görüntü almasını önlemek isteyen polisin arka kapıdan çıkardığı Yıldırım'ı bir saat önce de avukatı ziyaret etmişti.



Yıldırım'ın Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'nde nöbetçi İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yapılan yaklaşık 5 saati bulan sorgusu sırasında, duruşma salonuna 2 kez sağlık ekipleri çağrıldı.



Aziz Yıldırım'ın sorgusu başladıktan yaklaşık 2 saat sonra duruşmaya kısa bir süre ara verildi. Sorgulama, verilen aranın ardından devam ederken, bir süre sonra mahkeme salonundan dışarı çıkan Yıldırım'ın avukatı, çağırdığı doktorla birlikte salona geri döndü. İçeriden bir süre sonra çıkan sağlık ekipleri, aradan zaman geçtikten sonra tekrar içeri çağrıldı.



Sorgu sırasında adliye binası dışına getirilen bir ambulansın dışında, ilerleyen saatlerde ikinci bir ambulans da adliye giriş kapısının tam yanına çekildi.



Aziz Yıldırım'ın sorgu sırasında şekerinin yükselmesi ve geçen zamanda düşürülememesi üzerine Yıldırım, İstanbul Adliyesinden bugün taburcu edildiği Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yeniden gönderildi.



Aziz Yıldırım'ın doktoru Serdar Erkan, adliye çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada ''iki defa kendisini kötü hissettiğini söyledi ve kontrol ettik. Şekerine baktık. 240 çıktı. 112 Acil doktorlarını çağırdık. Ambulansa gidildi ve serum takıldı. Şekeri düşmedi. Bunun üzerine, ifade veremeyecek duruma geldiği için hastaneye sevk edildi'' diye konuştu.



Bu arada, Aziz Yıldırım'ın Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinden saat 21:00 sıralarında getirildiği İstanbul Adliyesi önünde de Fenerbahçeli taraftarlar sorgu boyunca bekleyişini sürdürdü.



Polis, basın mensuplarına zaman zaman sözlü sataşmalarda bulunan taraftarlar ve gazeteciler arasında ise barikat kurarak, taraftarların bir taşkınlık yapmasını önledi.





ERDOĞAN: OLGUNLUKLA KARŞILANMALI



Mahkemenin kararını yorumlayan Başbakan Erdoğan, "Taraftarlar yargıya intikal etmiş konuları olgunlukla karşılamalı. Aziz Bey'in avukatları bir üst mahkemeye itiraz edeceklerdir. Bu sürecin sonucu beklenmelidir." diye konuştu.





ŞENES ERZİK: KONUŞMAM DOĞRU OLMAZ



UEFA Asbaşkanı Şenes Erzik, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın tutuklanması kararıyla ilgili bir açıklama yapmasının doğru olmayacağını söyledi.



Şenes Erzik, AA muhabirine, "Konuyla ilgili olarak konuşmam doğru olmaz" dedi.



Açıklamayı UEFA’nın yapacağını ifade eden Erzik, "Ben, UEFA asbaşkanıyım. Dolayısıyla bu kararla ilgili açıklama yapmam doğru olmaz. Gelişmeleri hep birlikte göreceğiz" diye konuştu ve Türk futbolunun zarar görmemesi temennisinde bulundu.









Yıldırım'ın başkanlığı bitti mi?



Fenerbahçe’de şike operasyonu soruşturması çerçevesinde Başkan Aziz Yıldırım’ın tutuklu yargılanacak olması Sarı-Lacivertli kulübün tüzüğü gereği ‘’Başkanlığının sona ermesi’’ anlamına gelmiyor..Başkanı ayrı, yönetim kurulu ayrı seçilen Fenerbahçe’de tüzükte yer alan maddeye göre ‘’Başkan ya da her hangi bir yönetici’’ yargılandığı suçtan ‘’Hüküm’’ giyerse, başkanlığı ya da yöneticiliği otomatikman sona eriyor..



Ancak bu tutuklama kararından sonra Yıldırım’ın istifa kararını kulübe göndermesi bekleniyor..



Aziz Yıldırım’ın istifasını göndermesi durumunda ise uygulanacak birkaç senaryo var..



1) Halen tutuklu bulunan asbaşkanlar Şekip Mosturoğlu ve İlhan Ekşioğlu’ndan yoksun bir biçimde 2’nci Başkan Nihat Özdemir başkanlığında toplanacak olan Fenerbahçe Yönetimi Yıldırım’ın istifasını oylayacak. Oylama sonucunda önümüzdeki yıl Mayıs ayında yapılması planlanan olağan kongreye kadar bu istifa kabul edilmeyip, yola bu şekilde devam kararı alınabilir..



2)Yönetim istifayı kabul edip kendi arasından bir başkan seçerek olağan kongreye kadar durumu idare edebilir..



3)Ya da yönetim de istifa edip, olağanüstü kongre kararı alır.. Kulüp 1 ay içinde kongreye gider.. Gelen yönetim 2012’nin mayıs ayında yapılacak olağan kongreye kadar görev yapar..



Tabii tüm bu senaryolar Aziz Yıldırım’ın istifasını göndermesi üzerine kurulu.. Yıldırım istifa göndermezse, kulüpte normal işleyiş sürecek.



Fenerbahçe taraftarı hükümeti protesto etti



Fenerbahçeli taraftarların, futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında, gözaltında bulunan sarı-lacivertli kulübün başkanı Aziz Yıldırım ile tutuklu olarak yargılanan yönetim kurulu üyeleri Şekip Mosturoğlu ve İlhan Ekşioğlu'na destek için planladıkları yürüyüş başladı.



Fenerbahçe tribün lideri Amigo Sefa yaptığı açıklamada suçlamaların iftira olduğun inanmak istediklerini söyledi. Yapılan açıklamayla taraftarlara anonsla "Provakasyona gelmeden gücümüzü göstereceğiz" mesajı veriliyor. Taraftarlar ilk olarak sessizliğe büründü. Daha sonra ise hükümeti protesto ettiler. Stadın önünde polis ile taraftar arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı. Polis tansiyonun düşmesini bekliyor





Gözler TFF'nin toplantısında



Türkiye'yi sarsan futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma birinci haftasını doldururken, gözler Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) yarın yapılacak toplantılara çevrildi.



TFF yarın hareketli bir gün geçirecek. Federasyonun İstinye'deki merkezinde öğle saatlerinde önce Spor Toto Süper Lig'de yer alan kulüplerin başkanlarıyla bir araya gelecek olan TFF Yönetim Kurulu daha sonra kendi içinde toplanarak, durum değerlendirmesi yapacak.



TFF Yönetim Kurulu'nun yarınki görüşmelerin ardından bir karar açıklamayacağı, izlenecek yol haritası üzerinde durulacağı öğrenildi.



TFF Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, hafta başında yaptığı açıklamada, soruşturmanın bitmesinin çok uzun süreceğini belirterek, dolayısıyla kendilerinin delillere göre hareket etmek zorunda olduğunu söylemişti. Aydınlar, basın mensuplarının, ''15 Temmuz'a kadar UEFA'ya Şampiyonlar Ligi ön elemesinde oynayacak takımın isminin bildirilmesi gerekiyor. 15 Temmuz'a kadar bir karar verecek misiniz?'' şeklindeki sorusuna, ''Zamanın farkındayız. Zaman darlığı var. Bu süreyi iyi değerlendireceğiz. Bu takvime uyacağız diyebilirim'' yanıtını vermiş, savcılıktan herhangi bir belge almadıklarını, 15 Temmuz'a dek mümkünse karar çıkacağını ifade etmişti.





Tutuklananlar:



Aziz Yıldırım (FB Başkanı)



Şekip Mosturoğlu (FB Asbaşkanı)

Cemil Turan(FB Altyapı Koord.)

İlhan Ekşioğlu (FB yöneticisi)

Ömer Ülkü (Giresunspor Bşk)

Olgun Peker (Giresunspor eski Bşk)

Mecnun Odyakmaz (Sivasspor Bşk.)

Bülent Uygun (Eskişehirspor teknik direktörü)

Ümit Karan (Eskişehirspor sportif direktörü)

Korcan Çelikay (Sivasspor kalecisi)

Ahmet Çelebi (Sivasspor yöneticisi)

Çoşkun Çalık (Giresunspor başkan yardımcısı)

Hakan Karaahmet (Giresunspor eski yönetim kurulu üyesi)

Abdurrahman Yakut (Diyarbakırspor eski başkanı)

Haldun Şenman (TFF Tescil İşleri Müdürü)

Talat Emre Koçak (Avukat)

Avukat Sami Dinç (Federasyon yöneticisi)

Yusuf Turanlı (Ç. Rizespor futbol şube sorumlusu)

Abdullah Başak (Menejer)

Bülent İbrahim İşcen (Armatör)

Tamer Yelkovan

Mehmet Yenice

Ali Kıratlı

Selim Kımıl

Abdullah Karakuz

Abdullah Eker



