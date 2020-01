Aziz Yıldırım: Türkiye'yi karanlık günler bekliyor

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, "Türkiye bir karanlığa doğru diyordu. Bu karanlık da devletin rejimiyle oynamak üzere kurumlar içerisindeki kavgalardı. Bugün Türkiye çok büyük bir badire atlatmıştır, eğer aydınlığa çıkarsa" dedi.

Yıldırım, "Hedef 1 Milyon Üye" projesi kapsamında, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen tanıtım gecesinde yaptığı konuşmada, projenin herkese garip geldiğini söyledi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, bugüne kadar yaşanılanların projenin haklı bir adım olduğunu gösterdiğini belirten Yıldırım, "Hep şunu söylüyoruz son zamanlarda. Daha öncede söylüyorduk ancak bu kadar açık ve net söylemiyorduk. Son kale Fenerbahçe. Çünkü Türkiye'de son yıllarda memleket elden gidiyor, tapeler hikaye dediğimiz zaman 14 Şubat 2012'ydi" diye konuştu.

'Türkiye karanlığa doğru gidiyordu'

O tarihe kadar Türkiye'nin gidişatına ilişkin kimsenin bir beyanda bulunmadığını aktaran Yıldırım, şunları kaydetti: "Türkiye bir karanlığa doğru gidiyordu. Bu karanlık da devletin rejimiyle oynamak üzere kurumlar içerisindeki kavgalardı. Bugün Türkiye çok büyük bir badire atlatmıştır, eğer aydınlığa çıkarsa. Aydınlığa çıkmazsa, kimse söyleyemiyor ben söyleyeyim, Türkiye'yi karanlık günler bekliyor. Bugün tek kavga olmalı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kavgası. Bunun içinde şahıs, kişi, kurum, cemaat, kimsenin kavgası olamaz. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyetinde böyle bir şey olamaz, olmamalıdır."

"Bizler Fenerbahçeli olarak şunu söylüyoruz; biz cumhuriyetçiyiz, Atatürkçüyüz ve laikiz. Bu üç tane içinde olacak her türlü olayı destekleriz. Bunun dışında olacak her türlü olaya da karşı çıkarız" diyen Yıldırım, "1 milyon üye son kale. Amacını anlattım. Fenerbahçe'nin, Türkiye Cumhuriyeti yaşadığı sürece yaşaması için tamamen kendi taraftarına, kendi sevdalılarına dönük bir operasyon yapılması gerekiyordu. Biz de bunu yapıyoruz" ifadesini kullandı.

'Ben bir dönem daha başkanlık yapacağım'

Türkiye'de hiçbir parti ya da kurumun Fenerbahçe kadar demokratik olmadığını savunan Yıldırım, konuşmasına şöyle tamamladı: "İlk defa Fenerbahçe kendi taraftarına dayanmış bir şekilde seçimlerini yapacak bu seçimlerde kendini idare edecek olan insanları seçecektir. Bunun yanında da ekonomik olarak güçlenerek Fenerbahçe'nin borçları sıfırlanacaktır. Bugün sıkıntılarını çekmiş olduğumuz amatör şubedeki gelişimi daha da ileri götüreceğiz. Bunun için her yeri geziyoruz ve her yerde söylüyoruz.



Bundan birkaç gün önce bir toplantıda da söyledim. Artık ben bir dönem daha başkanlık yapacağım ondan sonra yapmayacağım. Bunu da her yerde söylüyorum. Bu kulübe sahip çıkın. Bu son kaleyi kimseye teslim etmeyin. Kulübünüze muhakkak üye olun."