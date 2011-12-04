Aziz Yıldırım: Tüm Türkiye bu komediyi seyretsin

T24 - Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'la cezaevinde görüşen avukatı Faik Işık, Yıldırım'ın iddianameye güldüğünü ve 'Tüm Türkiye bu komediyi seyretsin' dediğini belirtti.





Şike soruşturması kapsamında Metris Cezaevi'nde tutuklu bulunan Aziz Yıldırım'la görüşen avukatı Faik Işık ilginç açıklamalarda bulundu. Aziz Yıldırım'ın cezaevinde rahatsızlığı yönünde çıkan haberlerin ardından gece geç saatlerde cezaevine giden Avukat Işık, Yıldırım'ın sağlık durumunun ve moralinin oldukça iyi olduğunu ifade etti. Işık, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Özel Yetkili 16. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianameye Aziz Yıldırım'ın güldüğünü ve 'Tüm Türkiye komediyi seyretsin' dediğini kaydetti.



Işık, Yıldırım'ın iddianameyle ilgili detayların her yerde konuşulmasını da, 'Bu nasıl gizlilik? Savcılar iddianameyle ilgili basın toplantısı düzenliyor. Neden HSYK buna müdahale etmiyor?' şeklinde değerlendirdiğini kaydetti.

"Aziz Yıldırım'ın savunması hazır'



Avukatından edinilen bilgiye göre Yıldırım'ın, "Federasyonun normalde bütün kulüplere vermiş olduğu paralardan Fenerbahçe'ye yapılmış olanları suç haline getirmeye çalışmak kabul edilemez" dediği de öğrenildi. Aziz Yıldırım'a yapılan suçlamaların gerçeği yansıtmadığını iddia eden Avukat Işık ayrıca, Yıldırım 'ın kendisine yapılan asılsız suçlamalarla ilgili savunmasının da hazır olduğunu söyledi.







Olgun Peker'den savcıya mektup



Şike iddianamesinde bir numaralı sanık olarak gösterilen Olgun Aydın Peker geç saatlerde bir mektup yayınladı. Savcıya hitaben yazdığı mektubu Telegol programında Serhat Ulueren tarafından okunan Peker'in avukatı Serdar Öktem de daha sonra yayına bağlanarak suçlamaları reddetti.



Olgun Peker'in iddianameden henüz birkaç saat geçmişken o psikolojiyle kaleme aldığı mektupta savcıya ve 2 yaşındaki oğluna hitaben cümleler bulunuyor. Mektup metninden önemli bölümler şöyle:



Sayın savcım,



İfademi alırken "bu adam her durumda doğruyu, gerçeği söyler. Ne ise gerçek onu söyler." demiştiniz.



Şu anda kesinlikle aynı intibada değilim.



İki yaşında bir oğlum var, ellerinizden öper. Biraz daha büyüyünce bunları okuyup anlayacak. Sevgili oğlum, ben yanında olmam gerekirken, ilk cümlelerini kurup ilk adımlarını atarken sana yardımcı olmak, yanında olmak, bunları yapmak yerine sana ihanet edip çete kurup yönetmişim, sınavda soru alıp satmışım. Yani seni korumamış, yanında olmamışım. Ben seni düşünmeyip bunları yapmışsam Allah (CC) beni kahretsin.



