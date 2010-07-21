Aziz Yıldırım transfer sorularını yanıtladı

T24- Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, yeni transfer Issiar Dia’yı göklere çıkardı ve “Stoch’tan bile hızlı. Onu her yerde oynatabilirsiniz” dedi.



Lig TV'nin haberine göre Yıldırım, Galatasaray maçı için Almanya’ya giderken, uçakta medya mensuplarının sorularını yanıtlarken, “Dia çok çok önemli bir futbolcu. Ben kendisini 5-6 kere izledim. Stoch’tan bile hızlı. Onu her yerde oynatabilirsiniz. Kanatta, forvette, Alex’in yerinde de oynatabilirsiniz. Sırf bu yüzden sözleşmesine, 2 yıl sonra almak isteyen 13 milyon euro öder şeklinde madde koyduk” dedi.



Yıldırım, bir transfer daha yapacaklarını belirterek, “Asamoah Gyan ilgilendiğimiz, görüştüğümüz bir futbolcu. Eğer anlaşma sağlarsak, bu transferi hemen açıklayacağız” diye konuştu.



Aziz Yıldırım ayrıca Lille’de oynayan Belçikalı Eden Hazard için 19 milyon euroya kadar çıktıklarını, futbolcuyla anlaştıklarını ancak kulübünün 25 milyon euro istemesi nedeniyle bu transferden vazgeçtiklerini açıkladı.



Başkan Yıldırım Şilili Alexi Sanches’le ilgindiklerini ancak Dünya Kupası’ndan sonra bu futbolcunun bonservisinin 30 milyon euroya ulaşması nedeniyle bu transferden vazgeçtiklerini söyledi.



Yıldırım, Wolfsburglu Grafitte’nin ise hiç gündeme gelmediğini belirtti.Fenerbahçe Başkanı, takımın Almanya kampında iyi çalışmadığı şeklindeki haberlere katılmadığını söylerken, Güiza için de önemli açıklamalar yaptı ve “Güiza bu takımın bir futbolcusu lisansı çıkartılmıyor diye yazdılar. Ayın 22’sine kadar zamanımız vardı. Lisans işini sıraya almıştık. Haber çıkınca hemen talimat verdim ve lisansı çıktı. Güiza’nın bir değeri var. Medya bu adam gitsin, bundan bir şey olmaz diye yazdıkça değeri kayboluyor” diye konuştu.