Aziz Yıldırım Topuk Yayla'sında gençlerle buluştu

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Kulübü Spor Okulları tarafından, Fenerbahçe Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'nde düzenlenen futbol okulları kampını ziyaret etti.
Basına kapalı gerçekleştirilen ziyaret hakkında sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden bilgi verildi.
Kampın son gününde ziyarette bulunan başkan Yıldırım'ın, kampa devam eden öğrencilerle sohbet edip, antrenmanlarını izlediği bildirildi.
Kamp hakkında, sorumlulardan genel bilgiler alan Aziz Yıldırım, katılan çocuklar ve antrenörlerle hatıra fotoğrafı da çektirdi.