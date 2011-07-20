Aziz Yıldırım tişörtleri 10 TL

T24 -Fenerbahçe'nin yarın Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile yapacağı karşılaşma öncesinde, futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Aziz Yıldırım'ın fotoğrafının yer aldığı tişörtler satılacak.







Fenerium'un stadyum mağazalarından yarın öğleden sonra satın alınabilecek tişörtlerin fiyatı 10 lira olarak belirlendi.



Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan duyuru, ''Hep destek tam destek'' başlığıyla yayımlandı.

Öte yandan Fenerbahçe Kulübü, Aziz Yıldırım'ın, ''Fenerbahçe'yi çakallara bırakmam'' şeklinde bir söz söylemediğini bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, kulübün yönetim kurulu üyelerinden Yasemin Merçil'in, kulüp başkanı Aziz Yıldırım ile bugün yüz yüze görüştüğü ve bu görüşmede Yıldırım'ın ''Fenerbahçe'yi çakallara bırakmam'' şeklinde bir ifadesinin bulunmadığını belirttiği kaydedildi.

Fenerbahçe Kulübü'nde başkanların genel kurul tarafından seçildiği hatırlatılarak şu ifadelere yer verildi:

''Tarihimiz boyunca başkanlık yapmış ve bundan sonra da yapacak tüm Fenerbahçeliler saygı değerdir ve 'çakal' ya da benzeri yakışıksız ifadelerle anılamazlar. Bu başta sayın başkanımız Aziz Yıldırım olmak üzere gelmiş ve gelecek tüm başkanlarımıza da hakaret anlamına gelmektedir. Bu sebeple de sayın başkanımız Aziz Yıldırım'ın bu şekilde bir ifade kullanması mümkün değildir.''

Aziz Yıldırım'ın imzasının bulunmadığı ya da avukatları aracılığıyla resmi yollarla yapılanlar dışındaki açıklamalara itibar edilmemesi istenirken, ''Basının özellikle belirli bir bölümü kafa karıştırmak ve bilgi kirliliği yaratmak adına bu tarz girişimlerde bulunmaktadır. Bu tarz yalan haberleri yapanları saygıya davet ediyor ve kınıyoruz'' denildi.