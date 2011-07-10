-AZİZ YILDIRIM TEKRAR ADLİYEDE İSTANBUL (A.A)- 08.07.2011 - Futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında savcılık sorgusunun ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılması öncesinde rahatsızlanarak Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, buradan alınarak tekrar adliyeye getirildi. Hastanenin ''Acil'' giriş kapısına, Yıldırım'ın çıkarılmasından 40 dakika önce bir ambulans getirildi ve polis güvenlik önlemlerini yoğunlaştırdı. Saat 08.35'te Aziz Yıldırım, basın mensuplarının beklediği ana kapı yerine arka kapıdan Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince alınarak Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Aziz Yıldırım'ın, savcılık ifadesinin ardından rahatsızlanması sonrasında hastaneye sevkedilmesine karar veren nöbetçi İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne çıkarılarak sorgusunun yapılması bekleniyor. Öte yandan, Yıldırım'ın hastaneden çıkarılışı sırasında, hastanede bekleyen Fenerbahçe taraftarları ''Aziz Başkan'' şeklinde tezahüratta bulundu. Ambulansın getirildiği kapıya Fenerbahçeli taraftarların birikmesi nedeniyle de hasta giriş çıkışlarında zorluk yaşandı. Taraftarlarla basın mensupları arasında da önceki günlerde olduğu gibi zaman zaman gerginlik yaşandı. Bu arada, hastane çevresindeki bazı evlere Aziz Yıldırım'a destek için Fenerbahçe bayrakları asıldığı dikkat çekti.