Aziz Yıldırım: Tek sorumlu Aydınlar ve TFF

T24 -

Aday olacak mı?

'Tek sorumlu Aydınlar ve TFF'

'ın Yurt gazetesinde yayımlanan Yıldırım'la yaptığı söyleşinin bir bölümü şöyle:"Başkana, 'Üzerimde kalmasın, geleceğimi bilen tüm Fenerbahçeliler sizi çok özlediklerini söylememi istediler' dedim, 'Allah hepsinden razı olsun. Onların gösterdiği direniş olmasa biz burada olmaya dayanamazdık. Fenerbahçelilerin desteğini, bizi yalnız bırakmadıklarını gördükçe kendimizde güç buluyoruz. Ben de onları çok özledim.' diye karşılık verdi.""Kısa bir sessizlikten sonra, 'Kadınlar maçı... Her şey o maçtan sonra değişti' dedi. 20 Eylül'de Saracoğlu'nda oynanan, kadın ve çocukların tribünleri hınca hınç doldurduğu o Manisaspor maçı, başkan için tarihi öneme sahip. Sadece başkan için değil, Fenerbahçe için de... Aykut Kocaman da o maç için 'Sürecin en önemli günüydü. Bizim kırılma noktamızdır. Soyunma odasında bütün takım ağladı. O kadar ağır bir duygusallık vardı ki hepsinde, iki top yapamadılar' demişti bir sohbetimizde...""Başkan, 'kurgu sahiplerinin' mayıs ayındaki Fenebrahçe kongresini hedeflediğini düşünüyor. 'Aday olacak mısınız?' diye sordum fakat, 'O gün gelsin bakarız.' cevabıyla geçiştirdi haklı olarak... 'Fenerbahçeliler, 14 Şubat'ta Silivri'de seni yalnız bırakmayacaklar. Büyük bir konvoy yapmaya hazırlanıyorlar.' dedim. Gülüşü tüm yüzüne yayıldı, 'Sağ olsunlar. Desteklerini, sevgilerini eksik etmesinler. İlk 4 gün Silivri'deyiz. Ama salonlar dolu olacağı için ikinci haftadan itibaren Çağlayan Adliyesi'nde devam edeceğimiz söyleniyor.' dedi."Kafasındaki tablo çok net. 6222 sayılı yasanın değişikliği sırasında ve sonrasında yaşananları da en başından beri olduğu gibi, hiçbir detayı atlamadan izlemiş Aziz Yıldırım. Duruşmaya günler kala kafasındaki tablo çok net. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne gönderilmemesine ilişkin kaoustan UEFA'yı mı, TFF'yi mi sorumlu tuttuğumu sorunca başkan net ifadelerle Mehmet Ali Aydınlar'ı ve TFF'yi işaret etti."