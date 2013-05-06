Aziz Yıldırım: Tanrı'ya bir kez daha şükrettim...

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, kulübün resmi yayını niteliğindeki Fenerbahçe dergisine yazdığı yazıda, "Tanrı'ya bir kez daha şükrettim; bir güne daha Fenerbahçeli olarak uyandığım için" dedi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, kulübün resmi yayını niteliğindeki Fenerbahçe dergisine yazdığı “Bir kez daha..." başlıklı yazıda futbolculara ve teknik heyete sahip çıktı. Oldukça şiirsel bir dille yazıldığı dikkat çeken yazıda Yıldırım, “Tanrı'ya bir kez daha şükrettim; bir güne daha Fenerbahçeli olarak uyandığım için” dedi.

Fenerbahçe Başkanı’nın dergideki yazısı şöyle:

"Sevgili Fenerbahçeliler,

Dergimiz vesilesi ile bir kez daha sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum.

Öncelikle belirtmek isterim ki böyle bir camianın, böyle bir taraftarın ve böyle bir kulübün başkanı olduğum için anlatılmaz derecede mutlu ve gururluyum.

Mutluyum; zira Fenerbahçemizin yalnızlaştırıldığı bu dönemlerdeki o ele geçirilmez kalabalığı gördüm ve yaşadım.

Fenerbahçelilerin akın akın, kulüplerinin peşinden Marsilya'da, Plzen'de, Lizbon'da, haykırışlarına, karşılıksız sevgi ve bağlılıklarına tanıklık ettim. Tıpkı tarihin tanıklık ettiği gibi...

Futbolcularımı gördüm. Her biri karakter abidesi ve inanmış futbolcularımı...

Söz konusu Fenerbahçe olduğunda hayatlarını hiçe sayan bu çocuklarımın, kanlar içinde kalmış hareketsiz bedenler içindeki acılarına tanık oldum...

Birbirleri için, mücadeleleri için ve en önemlisi Fenerbahçe için akıttıkları gözyaşlarını yaşadım. İnsanca, onurluca, kardeşçe...

Kocaman bir adam gördüm. Tek suçu, kendisine kattığı değerler yüzünden konuşamamak, cevap verememek olan...

Suçu, sadece Aziz Yıldırım ile beraber olmak olan... Bu yüzden hakaret edilen, seviyesizlik ile bir tutulmaya çalışılan.

Fenerbahçe için çarpan bu kocaman yüreklerin mevcut başarılarla dahi yetinmediğini gördüm...

Ve insanları gördüm... Şahsıma, Yönetim Kuruluma, futbolcularıma, kocaman adama ve Fenerbahçeme ağzına geleni söyleyen; itibarsızlaştırmaya, yargı kararı olmadan lekelemeye çalışan küçük adamların, şimdilerde yazdıklarına ve söylediklerine şahit oldum...

Ve neden yalnız olduğumuzu ve olacağımızı anladım...

Neden Fenerbahçelilerin, Fenerbahçe dışında mutlu olamayacaklarını anladım.

Fenerbahçe büyüklüğünün, ne şampiyonluk ne de kupa büyüklüğü olmadığını gördüm bir kez daha.

Ve neden birkez daha en büyük olduğumuzu anladım.

Tüm yaşananlara ve yaşatılanlara inat...

Ama asla vazgeçmedim. Tüm bunları gördükten sonra, bu bayrağı en ulaşılmaz yerlerde dalgalandırmanın, bir görev değil bir zorunluluk olduğunu anladım bir kez daha...

Ve Tanrı'ya bir kez daha şükrettim; "Bir güne daha Fenerbahçeli olarak uyandığım için..."

Sağolun, varolun...

Saygılarımla..