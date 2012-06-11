Aziz Yıldırım: Şike soruşturması genişletilsin, Etik Kurulu dinlensin

Şike davasının tutuklu sanığı Fenerbahçe Spor Kulübün Başkanı Aziz Yıldırım avukatları aracılığıyla ‘kovuşturmanın genişletilmesi’ talebinde bulundu. Yaklaşık 10 sayfalık dilekçede birçok talep sıralandı. Bu taleplerin arasında en dikkat çeken ise ‘etik kurulu üyelerinin dinlenilmesi’ talebi oldu. Yıldırım, savcının mütalaasında şike ve teşvik ile suçladığı 9 maçında duruşmada izlenilmesini talep etti.

Futbol şike iddiaları ile ilgili İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 1 Haziran tarihinde görülen duruşmada bazı sanık ve avukatlar kovuşturmanın( davanın) genişletilmesine ilişkin talepte bulunmuştu. Bu talepler üzerine ara karar alan mahkeme, kovuşturmanın genişletilmesine ilişkin taleplerin 11 Haziran’a kadar yazılı olarak sunulmasına karar verdi. Bu karar doğrultusunda bugün Aziz Aziz Yıldırım’ın avukatları Çağlayan’daki Adalet Sarayı’na geldi. İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi’ne dilekçe sunan avukatlar, ‘şike iddialarına ilişkin kovuşturmanın genişletilmesini’ talep etti.

‘Etik Kurulu üyeleri duruşmada dinlensin’

Yaklaşık 10 sayfalık dilekçede birçok talep sıralandı. Bu taleplerin arasında en dikkat çeken ise ‘etik kurulu üyelerinin dinlenilmesi’ talebi oldu. ‘Şike sahaya yansımamıştır’ yönünde karar veren Türkiye Futbol Federasyonu Etik Kurulu üyelerinin mahkemeye çağrılarak dinlenilmesine talep etti. Bunun yanı sıra Milli Takım Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile TFF eski Başkanvekili Lütfü Arıboğan’ın da aralarında bulunduğu 60’ı aşkın isminde duruşmada tanık olarak dinlenilmesini talep etti.

‘9 maç duruşmada izlensin’

Duruşma savcısı Ufuk Ermertcan’ın mütalaasında belirttiği 6 maçta şike yapıldığı, 3 maçta teşvik primi verildiği iddiası da Aziz Yıldırım’ın talepleri arasında yerini aldı. Yıldırım bu 9 maçın da, önümüzdeki celsede mahkeme salonunda izlenilmesini ve bu maçlarda herhangi bir şike veya teşvik olup olmadığına karar verilmesini istedi.

Öte yandan Yıldırım’ın yanı sıra bazı sanık avukatlarının da mahkemeye başvurarak, soruşturmanın genişletilmesini talep ettikleri belirtildi.