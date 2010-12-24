-AZİZ YILDIRIM ŞİKAYETÇİ OLMADI İSTANBUL (A.A) - 24.12.2010 - ''Sahte çürük raporu'' soruşturması kapsamında haklarında dava açılan hakim Albay Ahmet Zeki Üçok'un da aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 17 sanığın yargılandığı davada, müşteki olarak yer alan Fenerbahçe Spor Kulubü Başkanı Aziz Yıldırım dinlendi. İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar hakim albay Ahmet Zeki Üçok, Erdem Kılıç, emekli astsubay Ömer Uçar ve Murat Tugay Tepe ile tutuksuz yargılanan 5 sanık katıldı. Geçtiğimiz celse duruşmada hazır edilmeleri için bulundukları yerlerin emniyet müdürlüklerine yazı yazılması kararlaştırılan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu ve dizi oyuncularının da yer aldığı bazı müştekiler de duruşmada hazır bulundu. Duruşmada, Yıldırım, daha önceki ifadelerinin doğru olduğunu belirterek, sanıklardan şikayetçi olmadığını söyledi. Müştekilerden dizi oyuncusu Sinan Çalışkanoğlu da diğer müştekilerin aksine sanıklardan Murat Tugay Tepe'den, kendisi üzerinde baskı oluşturduğu için şikayetçi olduğunu ifade etti. Duruşmada, avukatların beyanlarının alınmasıyla devam ediyor. Bu arada, Yıldırım'ın, Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz ile de görüştüğü öğrenildi. -İDDİANAMEDEN- İstanbul Cumhuriyet Savcısı Hikmet Usta tarafından hazırlanan iddianamede, tutuklu sanıklardan hakim albay Ahmet Zeki Üçok'un ''suç işlemek amacıyla örgüt kurma'' suçundan 2 ile 6, ''4 kez nitelikli yağma'' suçundan 20 ile 30, ''54 kez nitelikli dolandırıcılık'' suçundan 102 ile 357 ve ''kamu görevini kötüye kullanma'' suçundan 5 ile 10 yıl olmak üzere toplam 129 ila 403 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor. ''Suç örgütü kurduğu'' iddia edilen tutuklu sanık Murat Tugay Tepe için de Albay Üçok ile aynı suçlardan ve ''fuhuş için aracılık ve yer temin etme'' suçundan da toplam 134 ila 413 yıl arasında değişen hapis cezası isteniyor. Tutuksuz sanıklardan iş kadını Sibel Fatma Çarmıklı ve oğlu Murat Can Çarmıklı hakkında da ''suç örgütüne üyelik'', ''nitelikli yağma'' ve ''nitelikli dolandırıcılık'' suçlarından toplam 8 ila 17,5'ar yıl arasında değişen hapis cezası talep edilen iddianamede, tutuklu sanıklar Erdem Kılıç, Fehmi Suna, İsmail Es, Ömer Uçar, Tahir Mete Turan ve Taylan Özgür Düşko ile tutuksuz sanıklar Hava Albay Ahmet Metin Kökenek, Kahriman Cömert, Aydın Atay, Didem Bektaş, Derya Aydoğan, Hayrullah Çelebi ve Mahmut Çelik'in de benzer suçlardan 1 ila 403 yıl arasında değişen hapisle cezasına çarptırılması öngörülüyor.