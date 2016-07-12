Aziz Yıldırım sezonu kapattı!

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Galatasaray'ın galip geldiği Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde, soyunma odasına inip hakemlere hakaret etmesi gerekçe gösterilerek 8 ay hak mahrumiyeti cezasına çarptırıldı.

Galatasaray’ın şampiyon olduğu Ziraat Türkiye Kupası finalinde soyunma odasına inerek hakemlere hakaret eden Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’a 8 ay hak mahrumiyeti cezası verildi. Profesyonel Futbol Disiplin kurulu, sarı-lacivertlilerin başkanının cezasının yanı sıra, maçta yaşanan olaylardan dolayı çeşitli cezalar uygun gördü.

PFDK’dan yapılan açıklama şu şekilde:

26.05.2016 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş. – FENERBAHÇE A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 75.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.‘nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin kupa kategorisinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.‘nin yayıncı kuruluşun müsabakadan önce soyunma odasından görüntü almasının sağlanmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.‘nin kupa törenine katılım sağlanmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. Başkanı AZİZ YILDIRIM‘ın hakem soyunma odası koridorlarında müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi ve sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı 8 AY HAK MAHRUMİYETİ VE 140.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.