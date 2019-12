Aziz Yıldırım sert konuştu

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, ''Rakibimiz karşısında elde ettiğimiz zaferimizi gölgelemek için sürekli olarak konuşanları, yan yollara saparak 10 yıldır değişmeyen gerçeği hafızalardan çıkarma gayretinde olanları tebessümle izliyorum'' dedi.



Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Turkcell Süper Lig'de Galatasaray karşısında aldıkları galibiyeti gölgelemek isteyenlerin bulunduğunu savunarak, ''Rakibimiz karşısında elde ettiğimiz zaferimizi gölgelemek için sürekli olarak konuşanları, yan yollara saparak 10 yıldır değişmeyen gerçeği hafızalardan çıkarma gayretinde olanları tebessümle izliyorum'' dedi.



Yıldırım, Fenerbahçe Dergisi'nin Kasım ayı sayısında yer alan ''Fenerbahçe farkını ortaya koyuyor'' başlıklı yazısında, ezeli rakip ve aynı zamanda ebedi dost olarak ifade ettiği Galatasaray karşısında alınan galibiyet nedeniyle, idari ve teknik ekip ile futbolcuları tebrik etti.



''Zaferde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum'' diyen Yıldırım, ''Ancak sportif ve ekonomik anlamda kulübümüzü zor durumda bırakan münferit eylemler karşısında birlik olma zorunluluğuna da dikkat çekmeden geçemiyorum. Rakibimiz karşısında elde ettiğimiz zaferimizi gölgelemek için sürekli olarak konuşanları, yan yollara saparak 10 yıldır değişmeyen gerçeği hafızalardan çıkarma gayretinde olanları tebessümle izliyorum.'' dedi.



'Taraftarımızı göreve davet ediyorum...'



Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı'nın, geçen sezon UEFA Kupası Finali'ne ev sahipliği yaparak örnek bir stat olduğunun ortaya konulduğunu anlatan Yıldırım, ''12. Adam'ın arasına karışarak, hiçbir koşulda onaylanmayacak hareketlerde bulunan kişilere karşı tüm taraftarlarımızı sağduyu çerçevesinde göreve davet ediyorum'' dedi.



Haklı galibiyetin ardından münferit de olsa meydana gelen bir olay sebebiyle aldıkları 2 maç seyircisiz oynama cezasının sadece rakiplere avantaj sağlayacağının bilinmesini istediğini vurgulayan Yıldırım, derbiyle ilgili taraftara ve kamuoyuna verdiği mesajda, şu ifadeleri kullandı:



''Bizi durdurmak isteyenlerin fırsat kolladığına, ortaya çıkan her türlü olumsuz durumun bu çevreler tarafından anında kulübümüz aleyhine kullanıldığına dikkatinizi çekiyor ve asla bunlara fırsat verilmemesini taraftarlarımızdan istiyorum. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün, yarıştığı tüm branşlarda tek hedefi vardır; şampiyonluk. Şampiyonluklar dışında elde edilen hiçbir başarı camiamızı mutlu etmemektedir. Bu nedenle ailemizin her bir ferdinden, sporcularımıza inanmalarını, ilgilerini ve desteklerini şampiyonluk yolunda sadece sporcularımıza yönlendirmelerini önemle rica ediyorum.''



Futbol takımının, hedefleri doğrultusunda emin adımlarla ilerlediğini, hem UEFA Avrupa Ligi, hem de Turkcell Süper Lig'deki puan cetvellerinde ''lider'' unvanını taşıyarak gösterdiğini kaydeden Aziz Yıldırım, ''Takımımız, deneyimli idari ve teknik ekibiyle, kadrosunda barındırdığı her biri yüksek kaliteli oyuncular sayesinde rakiplerle aramızdaki farkı her geçen gün daha da artıracaktır'' dedi.



Yıldırım, geçen hafta sonu yapılan Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda ifade ettiği gibi sadece futbolda değil, yarıştıkları diğer branşlarda da şampiyonluk hedeflerinin olduğunu hatırlatarak, ''Bu hedeflere inanmakta ve her yerde şampiyon olacağımızı ısrarla söylemekteyiz'' ifadesini kullandı.



'Rant kapısı nitelendirmesi yakışıksız bir ifadedir'



Divan Kurulu toplantısında, Efes Pilsen Kulübü Başkanı Tuncay Özilhan'ın açıklamalarına verdiği cevapları da hatırlatan Fenerbahçe Kulübü Başkanı, bir takımın topluca doping yapması olayı ile dünyada bugüne kadar sadece iki kez karşılaşıldığını ifade ederek, ''Bunlardan birisi Fransa'da Marsilya futbol takımı ile ilgili olandır. Diğeri ise Efes Pilsen'in karşı karşıya olduğu olaydır. Beklentimiz, bu toplu doping eylemine sebebiyet verenlerin spor ailesinden ayıklanarak çıkarılması ve kamu vicdanının bu şekilde rahatlatılmasıdır'' dedi.



Ataşehir'de yapılan spor salonuyla ilgili de Yıldırım, ''Bu salon Türk basketbolu adına son derece önemli bir tesis olacaktır. 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak mekanlardan biri olması planlanan bu salon, Türk sporuna hizmet edecek, kalıcı bir eser haline gelecektir. Bu proje, ülkemiz sporuna tesis kazandırma sevdamızın bir tezahürüdür. Bu gerçeği, 'Rant kapısı' olarak nitelendirmek oldukça yakışıksız bir ifadedir. Sayın Özilhan'ın istemesi halinde, güçlerimizi birleştirerek Türk sporuna yeni tesisler kazandırma teklifimiz de halen geçerlidir.'' diye konuştu.



Amatör sporlara kaynak



Yıldırım, medyada yeterince yer bulmadığını gözlemlediğini ifade ettiği amatör sporlar konusundaki açıklamalarına bir kez daha değinmek istediğini belirterek, şöyle devam etti:



''Fenerbahçe Spor Kulübü, bünyesindeki amatör sporlara, son 5 yılda 60 milyon liralık bir kaynak aktarmıştır. Yetiştirdiğimiz ve imkan tanıdığımız amatör sporcular da milli formalar altında Türk sporu için mücadele etmektedir. Pekin Olimpiyatları'nda, Türkiye'nin sporcu kafilesinin 3'te 1'ini Fenerbahçeli amatör sporcuların oluşturduğunu da hatırlatarak, bu durumun bizim adımıza büyük bir gurur kaynağı olduğunu da belirtmeliyim. Ancak Fenerbahçe Spor Kulübü, bir yerde profesyonel futboldan kazandığı paraları, amatör branşlara aktarmaktadır. Bütçesi geniş bir kulüp olmamıza rağmen, bu durum haksız rekabet gerçeğini ortadan kaldıramamaktadır. Daha da önemlisi, imkanlar zorlanarak ayrılan bu kaynak maalesef daha da artırılamamakta ve başta olimpiyatlar olmak üzere her türlü uluslararası platformda daha üst seviyede sporcular yetiştirilmemektedir. Bu sadece Fenerbahçe için değil, tüm kulüpler için geçerlidir. Fakat Fenerbahçe, gücü itibariyle bu durumu en şiddetli şekilde yaşayan kulüptür. Bu nedenle, Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Sayın Faruk Nafiz Özak Bey'e sunacağımız önerilerin ciddiyetle değerlendirilmesini ve bir an önce hayata geçirilmesini diliyoruz.''



Aziz Yıldırım, Eczacıbaşı Zentiva'yı yenip Süper Kupa'yı alarak camialarına sezonun ilk kupalarından birini kazandıran Fenerbahçe Acıbadem Bayan Voleybol Takımı'na da teşekkür etti.