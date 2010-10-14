-AZİZ YILDIRIM: ''ŞEREFSİZLER LAFI KABA OLMAMIŞ'' İSTANBUL (A.A) - 14.10.2010 - Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, medyada açıklamaları yer alan Galatasaraylı futbolcu Arda Turan'a destek vererek, sarı-kırmızılı futbolcunun isyanında haklı olduğunu savundu. Yıldırım, Darüşşafaka Eğitim Kurumları'nda Darüşşafaka Lisesi Müdürü ve Kampüs Koordinatörü Adnan Ersan'a yaptığı ziyarette, gazetecilerin soruları üzerine gündemdeki konularla ilgili açıklamalar yaptı. Arda Turan'ın medyaya yansıyan ifadeleriyle ilgili olarak, ''Doğru şeyler söylemiş, haklı. Tenkit ayrı şey, çok fazla ağır şeyler yazılmış. Çok üzüldüm. Söyledikleri şeyler doğru'' diyen Yıldırım, bir gazetecinin ''Şerefsizler lafı biraz kaba olmadı mı?'' sorusuna da, ''Hak edenler var. Bence kaba olmamış'' yanıtını verdi.