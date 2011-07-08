Aziz Yıldırım savcı karşısında

T24 - Şike soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra anjiyo olan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, dün gece yeniden hastaneye kaldırıldı. Yıldırım, tedavisinin ardından sabah tekrar adliyeye götürüldü.
Futbolda şike soruşturması kapsamında gözaltına alınan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım sabah saatlerinde Beşiktaş'ta bulunan İstanbul Adliyesi'ne getirildi.
Yıldırım, hakim ve savcıların kullandığı üst kapıdan adliye binasına alındı. Aziz Yıldırım bir süre avukatlarıyla adliyenin terasında görüştü. Yıldırım daha sonra adliye içerisindeki Adli Tabiplik'te sağlık kontrolünden geçirildi.
Sağlık kontrolünün ardından adliyenin savcılık katına çıkarılan Yıldırım'ın soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Mehmet Berk tarafından sorgulanmasına başlandığı öğrenildi. Adliye bahçesinde ambulans bekletiliyor
İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü'ndeki tedavisinin ardından dün akşam saatlerinde emniyete götürülen Aziz Yıldırım gece saatlerinde şeker rahatsızlığından ötürü Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne oradan da Çapa Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilmişti.
Sabah erken saatlerde hastaneden adliyeye getirilen Yıldırım için adliyede bir ambulans bekletilmeye başladı. Ambulansın, Yıldırım'ın herhangi bir rahatsızlığına karşı acilen müdahale edilebilmesi için tedbiren adliye bahçesinde bekletildiği öğrenildi.