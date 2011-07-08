-AZİZ YILDIRIM SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ İSTANBUL (A.A)- 08.07.2011 - Futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Adli Tabiplikte sağlık kontrolünden geçirildi. Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine saat 08.45 sıralarında getirilen Aziz Yıldırım, soruşturmayı yürüten özel yetkili Cumhuriyet Savcısı Mehmet Berk'in odasının bulunduğu kattaki terasta bir süre oturdu. Bu sırada Yıldırım'ın yanında avukatları ve çok sayıda İstanbul Organize Suçlar Şube Müdürlüğünde görevli polis memurunun bulunduğu görüldü. Yıldırım'ın terasta oturduğunu öğrenen Fenerbahçeli taraftar grubu da Yıldırım'ı görüntülemeye çalışan basın mensuplarının bulunduğu bölgeye gelerek, sloganlar atmaya başladı. Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Spor Büro Amirliğinde görevli polisler güvenlik önlemi aldı. Daha sonra Aziz Yıldırım, adliye binasının bahçesinde bulunan Adli Tabipliğe götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi. Yaklaşık yarım saat süren sağlık kontrolünün ardından Yıldırım, savcı Berk'in odasının bulunduğu kata yeniden çıkarıldı. Yıldırım'ın savcılık ifadesinin başlaması bekleniyor. Bu arada, adliyeye gelen bir ambulansın, Yıldırım'ın işlemleri tamamlanana kadar bekletileceği öğrenildi.