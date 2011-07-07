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Spor

Aziz Yıldırım: Sadece savcılığa ifade veririm

Gözaltı kararının kaldırılmasının ardından dün hakkında yeniden yakalama kararı çıkarılan Yıldırım taburcu edildikten sonra emniyete götürüldü.

07 Temmuz 2011 03:00

T24- Futbolda şike soruşturması kapsamında  gözaltına alınan Aziz Yıldırım hasataneden taburcu olduktan sonra emniyete getirildi. Yıldırım, emniyette ifade vermek istemedi ve susma hakkını kullandı.Yarın sabah 08.30'da adliyeye sevkedilecek ancak bu geceyi emniyette geçirecek. Bu gelişmelerin ardından Yıldırım'ın avukatı Köksal Bayraktar, soruşturma savcısı Mehmet Berk'i Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'na şikayet ettiklerini açıkladı.

Hastaneden taburcu edildi 

Futboldaki şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında gözaltı işlemi uygulandığı sırada rahatsızlanması üzerine İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü'nde tedavi altına alınan Yıldırım, taburcu edildi. Yıldırım bir otomobille hastaneden ayrıldı.

Yıldırım'ın hastaneden çıkışı sırasında bir grup Fenerbahçe taraftarı, ''En büyük başkan bizim başkan'' şeklinde tezahürat yaptı. Hastane önünde bekleyenlerin yarattığı izdiham nedeniyle Yıldırım'ın çıkışı sırasında polis ekiplerince yoğun güvenlik önlemi alındı.


Susma hakkını kullanıyor 

İstanbul Üniversite Kardiyoloji Enstitüsü'nden çıkarılarak polis aracıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Aziz Yıldırım emniyette ifade vermek istemedi ve susma hakkını kullanmaya devam ediyor. Edinilen bilgilere göre Yıldırım'ın sadece savcılığa açıklamalrda bulunacağı öğrenildi.

Futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama emri çıkarılan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın, Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine yarın sevk edileceği bildirildi.

Alınan bilgiye göre, sağlık sorunları bulunan Aziz Yıldırım'ın, saatin geç olması ve savcılık sorgusu sırasında sağlık problemi yaşamaması amacıyla Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne yarın getirilmesi kararlaştırıldı.

Futboldaki şike iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında 3 Temmuz'da hakkında gözaltı işlemi uygulanan Yıldırım, emniyet müdürlüğünde rahatsızlanması üzerine 4 Temmuz'da İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsüne kaldırılmıştı. Tedavisinin tamamlanmasının ardından bugün taburcu edilen Yıldırım, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirilmişti.


Bu geceyi emniyette geçirecek, yarın Adliye'de olacak 

Alınan bilgiye göre, sağlık sorunları bulunan Aziz Yıldırım'ın, saatin geç olması ve savcılık sorgusu sırasında sağlık problemi yaşamaması amacıyla Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne yarın getirilmesi kararlaştırıldı.


Yıldırım'ın avukatı, savcıyı şikayet etti 

Aziz Yıldırım'ın avukatı, soruşturma savcısını Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'na şikayet etti. Şikayet dilekçesinde bir tür toplumsal linç oluşturulmak istendiği ve bu durumun önüne geçilmesi için tedbirler alınmasının gerekliliği dile getirildi.


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