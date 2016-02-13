Aziz Yıldırım, Robin van Persie ve eşini yemeğe çıkardı

3 maç sonra dün 11’e dönen ve performansı ile galibiyetin mimarlarından olan Robin van Persie’nin Antalya maçındaki mutsuzluğundan dünkü performansına uzanan yolda Aziz Yıldırım’ın müdahalesi önemli rol oynadı. Duruma el koyan Yıldırım, takımla bir toplantı yaptı. Akşamında ise Robin van Persie ve eşi ile yemek yedi

Hürriyet'te yer alan habere göre; Antalya maçında oyuncuların rehaveti, sıkıntıları ve soyunma odasında Van Persie’nin mutsuzluğunu çok net bir şekilde göstermesi bir takım sorunları da beraberinde getirmişti. Hollandalı yıldız oynamamaktan dolayı çok sıkıntılıydı. Bunu artık çok daha açık bir şekilde gösteriyordu. Pazartesi günü Samandıra’ya giden başkan Yıldırım duruma el koydu.

Eşi de yemeğe katıldı

Başkan, takımla bir toplantı yaptı. Akşamında ise Van Persie ve eşi ile yemek yedi. Hollandalı yıldızı dinleyen Yıldırım yönetici Önder Fırat ile onu rahatlattı ve havasını değiştirdi.

Hollandalı yıldızın dünkü performansında başkan Yıldırım’ın önemli rolü vardı. Van Persie ve eşi ile pazartesi akşamı yemek yiyen Yıldırım, oynatılmamaktan şikayetçi olan futbolcusunu motive etti, moral verdi.