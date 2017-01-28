Aziz Yıldırım: Quaresma bize gelmek istiyordu, kabul etmedik!

Fenerbahçe Kulübü başkanı Aziz Yıldırım, Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Ricardo Quaresma'nın kendilerine gelmek istediğini, ancak bu teklifi reddettiğini öne sürdü. Yıldırım, "Avukatı aradı bizi. Bizim menajerle görüştüler. Benimle görüşmek istediler, kabul etmedim. Başka oyuncular da bize gelmek istiyor. Kabul etmedik. Hepsini söylerim. Ama o çocuklara yazık" diye konuştu.

Yüksek Divan Kurulu'nda konuşan Yıldırım, eski Fenerbahçeli ve milli futbolcu Rıdvan Dilmen'in partili cumhurbaşkanlığı sistemini öngören anayasa değişikliği teklifiyle ilgili olarak, sosyal medyadan video paylaşıp 'evet' kampanyası başlatmasına ilişkin olarak da şu değerlendirmeyi yaptı:

"Rıdvan kulübümüze hizmet etmiş bir kişidir. Kulübümüz üyesi değildir. Fenerbahçeli kimliği içinde her tip insan olabilir. Evet de Hayır da diyen olabilir. Bu ülkenin menfaatleri için herkes bir karar verecek. Fenerbahçe kimliğini meydana getiren insanların kararlarına biz saygı göstermek durumundayız. Bu yüzden ben üye de olsaydı, Rıdvan'ı üyelikten atmazdım."

Yıldırım'ın açıklamalarından bazı bölümler şöyle:

-3 Temmuz devam ediyor. Bazı şeyler değişmeden de devam edecektir. Ben sayın cumhurbaşkanına da söyledim, 'Bir tek siz mücadele ettiniz. Sizin yanınızda bakanlarınız, millet vekilleriniz yoktu' dedim. Bunu hep söyledim. Bugün de söylüyorum.

-FETÖ'yü şikayet eden tek kurum var, o da Fenerbahçe Spor Kulübü… Bu örgütü şikayet ettiğimiz için 20 Şubat'ta dava başlayacak, bizler de katılacağız. Peki biz bu davayı neden açtık? Evimizde oturup, zaten açılmış mahkemelerin kararını beklerdik! Ama herkes saklanıyor, herkes kaçıyor. Biz mücadele edenler, bizler için yapılan hakaretleri görmeden mücadele ediyoruz ama mücadele etmesi gerekenler de saklanıyor.

-Futbol takımına takviye için çalışıyoruz. Yabancı bir oyuncuyla ilgili belli bir noktaya geldik. 'Alırız ya da alamayız' diyemem. Eskisi gibi transfer konusunda rahat değiliz. Kur çok arttı. Geçen sezondan bu yana yüzde 30 kur artışı olmuş. Siz hiçbir şey yapmadan borcunuz yüzde 30 arttı demektir bu…

-Samandıra'da bir arazi temin edip, üniversite kampüsü için hazırlıklara başladık. Ataşehir'de Ülker'le olan ortak araziyi üstümüze almayı düşünüyoruz.

-Quaresma'nın avukatı aradı bizi. Bizim menajerle görüştüler. Benimle görüşmek istediler, kabul etmedim. Başka oyuncular da bize gelmek istiyor. Kabul etmedik. Hepsini söylerim. Ama o çocuklara yazık…

-Hakemler sahaya çıktıklarında kafaları başka yerde. Bazılarının miladı dolmuş. Bunları artık emekli yapmak lazım.

-Federasyon seçimi için birkaç kulübü aradım. Sağolsunlar, bu operasyonda birlikte hareket edeceğimizi söylediler. Benden sonra o başkanları bir kulüp başkanı aramış. Sayın Cumhurbaşkanı, böyle bir toplantı istemiyor demiş Sayın Cumhurbaşkanı böyle bir toplantıyı neden istemesin ya?

-TFF'yi Cumhuriyet Başsavcılığı'na veriyorum. Suç örgütü kurma ve barındırma! Hafta başı müraacatı yapacağız.

-İlhan Cavcav vefat etti, benim de ölmemi bekliyorlar herhalde. Onları göndermeden ölmeyeceğim! Bunu bilsinler!