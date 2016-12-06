Aziz Yıldırım PFDK'ya sevk edildi

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin ardından iki takım da yaşanan olaylar nedeniyle PFDK'ya sevk edildi..

1- FENERBAHÇE A.Ş Kulübü'nün 03.12.2016 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca, "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Yayın Talimatı'nın 12/3 maddesi uyarınca ve 2016-2017 Sezonu Spor Toto Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 8/11. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,



FENERBAHÇE A.Ş Kulübü Başkanı AZİZ YILDIRIM'ın aynı müsabakadaki ve medyada yer alan görüntülerdeki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 06.12.2016 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



2- BEŞİKTAŞ A.Ş Kulübü'nün 03.12.2016 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



3- AYTEMİZ ALANYASPOR Kulübü'nün 04.12.2016 tarihinde oynanan AYTEMİZ ALANYASPOR-ATİKER KONYASPOR Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



4- ATİKER KONYASPOR Kulübü'nün 04.12.2016 tarihinde oynanan AYTEMİZ ALANYASPOR-ATİKER KONYASPOR Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



5- GAZİANTEPSPOR Kulübü'nün 04.12.2016 tarihinde oynanan GAZİANTEPSPOR-AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,



Saha Komiseri MEHMET ÖZKAN'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatının 6. maddesi uyarınca ve "görevi kötüye kullanması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 59. maddesi uyarınca 06.12.2016 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



6- KASIMPAŞA A.Ş. Kulübü'nün 04.12.2016 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



7- KAYSERİSPOR Kulübü'nün 05.12.2016 tarihinde oynanan KAYSERİSPOR-TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir..