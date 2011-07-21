Aziz Yıldırım Metris'te şiirle avunuyor

T24- Fenerbahçe Başkanı’nın tutukluluk günlerinde kendini nasıl avuttuğunu avukatı açıkladı. Aziz Yıldırım’ın avukatı Faik Işık, yazar Sanem Altan’a a“Metris’te Aziz Bey’le oturup 2 şiiri karşılıklı okuyoruz.. Ahmet Kaya’dan “Dosta düşmana karşı” ile Aşık Mahzuni Şerif’ten ‘Zalimin Zulmü...

Altan'ın Vatan gazetesindeki köşesinde yayımlanan (21 Temmuz 2011) yazısı şöyle:

3 Temmuz’dan bu yana futbolumuz koskocaman bir kaosun içinde yoluna devam ediyor.. Şike soruşturması kapsamında gerçekleştirilen tutuklamalar, alınan ifadeler ve medyaya yansıyan bazı belgeler, kafamızı fazlasıyla karıştırmış durumda. ‘Kim haklı, kim haksız, kim şike yaptı, kim teşvik yolladı..’ Bunlar şu an için herkesin merak ettiği sorular.. Türkiye Futbol Federasyonu’nun bu soruları en kısa zamanda cevaplandıracağına şüphemiz yok.. Cezası olan çeker, suçsuz olan aklanır..

Bu bizim tarafımız.. Bir de ‘esas kişiler’ var bu hikâyenin içinde. En büyük sıkıntıyı da şüphesiz onlar çekiyor. Soruşturma kapsamında tutuklu yargılanmasına karar verilen birçok yönetici, başkan, futbolcu ve sporun içinde bulunan birçok insan, şu an Metris Cezaevi’nde tutuluyor. Ama hiç kuşku yok ki Metris Cezaevi’ndeki en merak edilen kişi F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım..

Sağlık sorunları nedeniyle revirde tutulan ve zor günler geçiren Yıldırım’ın bugünlerdeki en büyük moral kaynağı, onu yalnız bırakmayan arkadaşları, dostları, eşi, futbolcular ve beraber çalıştığı meslektaşları..

Fakat Yıldırım’la en çok zamanı geçiren kişi ise, yaptığı açıklamalar, korkusuz cümleleri ve konuşma hızıyla birkaç gün içinde fenomen haline gelen başarılı avukat Faik Işık..

Ünlü avukatın korkusuz cümleleri hepinizin dikkati çekmiştir.. Bizde de aynı hissi uyandırdı ve dün kendisine ulaştık.. Merak ettiğimiz başkan Aziz Yıldırım’ın mahpusluk günlerinde kendisini nasıl motive ettiğiydi.. İşte Faik Işık’ın bize verdiği çok özel bilgi:

“Aziz Başkan moralini yüksek tutuyor. Ve olanlar karşısında 2 şiirle kendisini motive ediyor.. Biri Ahmet Kaya’nın söylediği, Orhan Kota’ya ait “Dosta düşmana karşı”, diğeri de Aşık Mahzuni Şerif’ten “Zalimin zulmü varsa.” Aziz başkanla karşılıklı oturup bu şiirlerin mısralarını okuduğumuz oldu.”

Faik Işık, Yıldırım’la yaptıkları görüşmelerde karşılıklı oturup bu iki şiirin mısralarını okuduklarını söyledi.





İŞTE O SÖZLER





Aşık Mahzuni Şerif-Zalimin

Zulmü Varsa

Fani dünyanın sefası bir kuru kavva imiş

Gerçeği ile insan olmak her şeyden ala imiş

Karaman’ın koyunu sonra çıkar oyunu

Ben artık seyredemem oyy devrilesi koyunudevrilesi koyunu

Zalimin zulmü varsa eyy mazlumun Allah’ı var

Ahım seni kör eder vayy vallahi billahi, yarvallahi billahi yar

At ölür meydan kalır yedi düvel şan kalır,

Kör olası dünyada vayy can gider zaman kalır

Mahsuni bu rıhtıma eyy yanaşıyor son gemi

Düşenin dostu olmaz vayy bunu unutma emi, bunu unutma emi

Dosta düşmana karşı

Zindanlardan taşa taşa kar beni

Mamaklar’dan Metrisler’den sor beni

Diyarbekre kanla bastım mührümü

Ceset ceset kefen kefen sar beni

Bu türkü mor dağların emanetidir

Firari mahpuslara bir avuç su

Bir türkü dilimi içerdekine......