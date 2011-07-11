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Spor

AZİZ YILDIRIM METRİS'TE   İSTANBUL (A.A)

11 Temmuz 2011 00:59

-AZİZ YILDIRIM METRİS'TE   İSTANBUL (A.A) - 10.07.2011 - Futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Metris Cezaevine konuldu.  Sivil polis aracıyla Metris cezaevine getirilen Yıldırım, saat 21.20 sıralarında cazaevi içerisine alındı.   Bu sırada, bir grup Fereberbehçe taraftarı, takımlarının lehine slogan atarak, cezaevi önüne gelmeye çalıştı. Polis ekipleri müdahale edince grup, taş ve sopalarla karşılık verdi. Taraftar ile polis arasındaki gerginlik devam ediyor. Jandarma ve polis cezaevi önünde geniş güvenlik önlemi aldı. 

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