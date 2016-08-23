T24 LogoT24 Logo
Spor

Aziz Yıldırım mağlubiyetin faturasını 4 futbolcuya kesti

"Grasshoppers’ı eleriz ama bu futbol bize ne Avrupa’da ne ligde yeter.”

23 Ağustos 2016 19:22

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Başakşehir maçına gitmese de mücadelenin bitiş düdüğünden sonra her zamanki gibi telefona sarıldı. Memnun olmadığı oyuncular hakkında yorumda bulunan kulübün 1 numarası, mağlubiyetin faturasını Volkan Şen, Alper Potuk, Emenike ve Ozan Tufan’a kesti.

Fanatik’in haberine göre, Aziz Yıldırım’ın 4 futbolcuyla ilgili yaptığı yorum şöyle:

“Volkan, Alper ve Ozan’ın daha çok çalışıp takımın yükünü hafifletmesi, takımı taşımaları gerekiyordu. Emenike’nin de çok arkasında durduk. O da çok dağınık bir görüntüdeydi. Bu oyuncular gerçek performanslarını ortaya koymuş olsaydı biz bu maçı kaybetmezdik. 

Herkesin bir an önce toparlanması, aynı zamanda da hocalarını yardım etmeleri gerekiyor. Grasshoppers’ı eleriz ama bu futbol bize ne Avrupa’da ne ligde yeter.”

ETİKETLER

Aziz YıldırımFenerbahçeAlper PotukOzan TufanEmenikeVolkan ŞenBaşakşehir

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24