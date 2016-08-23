Aziz Yıldırım mağlubiyetin faturasını 4 futbolcuya kesti

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Başakşehir maçına gitmese de mücadelenin bitiş düdüğünden sonra her zamanki gibi telefona sarıldı. Memnun olmadığı oyuncular hakkında yorumda bulunan kulübün 1 numarası, mağlubiyetin faturasını Volkan Şen, Alper Potuk, Emenike ve Ozan Tufan’a kesti.

Fanatik’in haberine göre, Aziz Yıldırım’ın 4 futbolcuyla ilgili yaptığı yorum şöyle:

“Volkan, Alper ve Ozan’ın daha çok çalışıp takımın yükünü hafifletmesi, takımı taşımaları gerekiyordu. Emenike’nin de çok arkasında durduk. O da çok dağınık bir görüntüdeydi. Bu oyuncular gerçek performanslarını ortaya koymuş olsaydı biz bu maçı kaybetmezdik.

Herkesin bir an önce toparlanması, aynı zamanda da hocalarını yardım etmeleri gerekiyor. Grasshoppers’ı eleriz ama bu futbol bize ne Avrupa’da ne ligde yeter.”