'Aziz Yıldırım Lucescu'ya teklif götürecek' iddiası

Fenerbahçe'nin, sezon sonu Shakhtar Donetsk ile sözleşmesi bitecek olan Mircea Lucescu'ya teklif yaptığı iddia edildi.

Sarı-lacivertlilerde 2-1'lik Gençlerbirliği mağlubiyetinin ardından sıcak gelişmeler yaşanıyor. Başkan Aziz Yıldırım'ın, arka arkaya alınan başarısız sonuçlar nedeniyle tarihi bir karar aldığı ve bu sezon şampiyon olmaları halinde bile Avrupa hedefi nedeniyle teknik direktör İsmail Kartal ile yolları ayırmaya karar verdiği ileri sürüldü.

Türkiye 'de aynı takımı çalıştırmak istemiyor

Takvim gazetesinin haberine göre, Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Lucescu'nun yakın çevresine, "Türkiye'ye gelirsem bir daha aynı takımı çalıştırmam" demesi de Fenerbahçe'nin teklifini kabul edeceği söylentilerini daha artırdı. Sarı-Lacivertli takımın gelecek sezon iddialı bir takım kuracak olması ve Ukrayna'daki karışıklıklar nedeniyle Rumen teknik direktörün bu kez Sarı-Lacivertliler'e 'Evet' demesinin yüksek ihtimal olduğu belirtildi.