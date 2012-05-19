T24 LogoT24 Logo
Spor

Aziz Yıldırım: Linç kampanyası sahaya indi

Fenerbahçe Spor Kulübü Olağan Genel Kurulu’na cezaevinde olan Aziz Yıldırım'ın mesajı büyük alkış aldı

19 Mayıs 2012 17:35

Fenerbahçe Spor Kulübü Olağan Genel Kurulu’na cezaevinde olan Aziz Yıldırım damgasını vurdu. Mesajı alkışlanan Yıldırım, “Linç kampanyası sahaya indi” dedi.

Videoda Yıldırım'ın başkanlığı döneminde kulübe kazandırılan tesislerden, Fenerium, taraftar kart, FB TV, Fenerbahçe radyosu, futbol ve diğer branşlarda kazanılan başarılardan görüntüler yer aldı.

Futbol takımının şampiyonlukları ve 29 yıl sonra kazanılan Türkiye Kupası ile diğer branşlarda kazanılan kupa görüntüleri, kongre üyeleri tarafından alkışlandı.

Video gösteriminin sonunda ekranda Aziz Yıldırım'ın fotoğrafı yer alınca, kongre üyeleri ayağa kalkarak alkışladı.

Videoda Yıldırım'ın başkanlığı döneminde kulübe kazandırılan tesislerden, Fenerium, taraftar kart, FB TV, Fenerbahçe radyosu, futbol ve diğer branşlarda kazanılan başarılardan görüntüler yer aldı.

Futbol takımının şampiyonlukları ve 29 yıl sonra kazanılan Türkiye Kupası ile diğer branşlarda kazanılan kupa görüntüleri, kongre üyeleri tarafından alkışlandı.

Video gösteriminin sonunda ekranda Aziz Yıldırım'ın fotoğrafı yer alınca, kongre üyeleri ayağa kalkarak alkışladı.

ETİKETLER

Aziz YıldırmKongrelinç kampanyası

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24