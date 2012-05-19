Aziz Yıldırım: Linç kampanyası sahaya indi

Fenerbahçe Spor Kulübü Olağan Genel Kurulu’na cezaevinde olan Aziz Yıldırım damgasını vurdu. Mesajı alkışlanan Yıldırım, “Linç kampanyası sahaya indi” dedi.

Videoda Yıldırım'ın başkanlığı döneminde kulübe kazandırılan tesislerden, Fenerium, taraftar kart, FB TV, Fenerbahçe radyosu, futbol ve diğer branşlarda kazanılan başarılardan görüntüler yer aldı.

Futbol takımının şampiyonlukları ve 29 yıl sonra kazanılan Türkiye Kupası ile diğer branşlarda kazanılan kupa görüntüleri, kongre üyeleri tarafından alkışlandı.

Video gösteriminin sonunda ekranda Aziz Yıldırım'ın fotoğrafı yer alınca, kongre üyeleri ayağa kalkarak alkışladı.

Videoda Yıldırım'ın başkanlığı döneminde kulübe kazandırılan tesislerden, Fenerium, taraftar kart, FB TV, Fenerbahçe radyosu, futbol ve diğer branşlarda kazanılan başarılardan görüntüler yer aldı.

Futbol takımının şampiyonlukları ve 29 yıl sonra kazanılan Türkiye Kupası ile diğer branşlarda kazanılan kupa görüntüleri, kongre üyeleri tarafından alkışlandı.

Video gösteriminin sonunda ekranda Aziz Yıldırım'ın fotoğrafı yer alınca, kongre üyeleri ayağa kalkarak alkışladı.