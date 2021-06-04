Aziz Yıldırım: Kumpasın bir de medya ayağı var, soruşturulması gerekiyor

"Futbolda şike kumpası" davasında açıklanan kararın ardından konuşan eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, "Kumpasın bir de medya ayağı var. O dönem FETÖ'yle işbirliği yapan medyanın da soruşturulması gerekiyor" dedi.

Aziz Yıldırım, "Futbolda şike kumpası' davasında karar çıkmasının ardından açıklamalarda bulundu. Yıldırım, "Bu karar, vatanımız için, Cumhuriyetimiz için de moral verici bir karardır" dedi. FETÖ'yle işbirliği yapan medyanın soruşturulması gerektiğini belirten Yıldırım, "Davaların açılması şart" ifadelerini kullandı.

FETÖ'nün "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurdukları gerekçesiyle 88 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

Kapatılan Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca, 76 kez uygulanmak üzere "haberleşmenin gizliliğini ihlal", 166 kez "resmi belgede sahtecilik" ve 91 kez "iftira" suçlarından 1406 yıl hapisle cezalandırıldı. Davada, diğer sanıklara da çeşitli suçlardan hapis cezaları verildi.

Sözcü'den Aytunç Erkin'e konuşan Yıldırım, "Şikede kumpas davasının açılmasını sağlayan ve ilk dilekçeyi veren Aziz Yıldırım ile yürekli 108 kişidir. Bu davanın açılmasını sağlayan yürekli emniyet mensuplarına, bu davayı açan savcıya ve karar veren mahkeme heyetine teşekkür ediyorum. Kumpas olduğunu kanıtlayan yüce Türk adaleti tarihi bir karar almıştır. Çünkü… Bu vatan hainlerinin aldığı cezaları Türk milleti vermiştir. Ergenekon, Balyoz, OdaTV, Cübbeli Ahmet, Casusluk kumpaslarını da başlatan bu cezaları alan hainlerdir! Bu yüzden, o kumpas davalarında acılar yaşayanlar için de verilen kararlar önemlidir. Bundan sonrası daha da önemli. Bize verilen beraat kararlarının Yargıtay'da onanmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

”Bitmedi… Kumpasın bir de medya ayağı var" diyen Yıldırım, şöyle devam etti: "Bizim savcılıkta bekleyen suç duyurularımız var! O dönem FETÖ'yle işbirliği yapan medyanın da soruşturulması gerekiyor. Davaların açılması şart. Fetullahçı Terör Örgütü, sadece Fenerbahçe'ye, bize değil bu ülkeye, Cumhuriyet'e savaş açtı. Bu karar, vatanımız için, Cumhuriyetimiz için de moral verici bir karardır."