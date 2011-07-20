Aziz Yıldırım: Kulübün başındayım, F.Bahçe'yi çakallara bırakmam

T24

Aziz Yıldırım, cezaevi revirine kaldırıldı

Şikeyle ilgili ilk karar



Yıldırım’ı ver, serbest kal

Şekeri 340’a çıkan Yıldırım, revire kaldırıldı

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı’na devam kararı aldı. Yıldırım, Dünya Fenerbahçeliler Günü’nde cezaevinde bulunmasının verdiği rahatsızlığı dün kendisini ziyarete gelen eşi Gonca Yıldırım, Gaziantepspor Başkanı Celal Doğan, futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen ve avukatı Faik Işık’la paylaştı. Aziz Yıldırım, Fenerbahçe taraftarlarına hitaben yazdığı mektubu da avukatlarına verdi.Avukatı Faik Işık ile yaklaşık bir saat görüşen Yıldırım, Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı’na devam kararı aldığını söyledi.Aziz Yıldırım, “Hukuki süreçte aklanana kadar ve sağlığım müsaade ettiği sürece Fenerbahçe’nin başında kalacağım. Fenerbahçe’yi çakallara bırakmayacağım” ifadelerini kullandı. Bu arada Aziz Yıldırım’ın kardeşi Acar Yıldırım da dün suskunluğunu bozarak çok sert bir açıklama yaptı ve önemli iddialarda bulundu. “Bu bir şike operasyonu değildir. Bu, Aziz Yıldırım’ı bitirmeye yönelik bir operasyondur” diyen Yıldırım, soruşturmayı yürüten savcıların şüpheliler ile Aziz Yıldırım pazarlığı yaptığını ileri sürdü.Acar Yıldırım, “Savcılıkta başta Şekip Mosturoğlu olmak üzere bazı şüphelilere ‘Aziz Yıldırım’ı ver, serbest kal’ diyenler bunun en büyük ispatıdır” ifadelerini kullandı.YAŞADIĞI sağlık sorunları nedeniyle Metris Cezaevi’nde zor günler geçiren Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, şekerinin 340’a yükselmesi üzerine dün akşam Metris Cezaevi’nin revirine kaldırılıp tedavi altına alındı.