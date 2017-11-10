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Spor

Aziz Yıldırım krize el koydu

Yıldırım, Melih Mahmutoğlu, Sinan Güler ve Barış Hersek için Obradovic’ten izin vermesini istedi

10 Kasım 2017 12:11

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldrım, milli takımdan aflarını isteyen Melih Mahmutoğlu, Sinan Güler ve Barış Hersek için devreye girdiği, Obradovic'in üç isme milli takım izni vereceği iddia edildi.

Ajansspor’da yer alan haberde, Fenerbahçe Doğuş'ta Melih Mahmutoğlu, Sinan Güler, Barış Hersek, Ali Muhammed ve Egehan Arna, milli takımın eleme maçlarında oynamayacaklarını açıklamışlardı. 5 oyuncu gerekçe olarak da takımlarının Avrupa Ligi maçlarının milli takım maçlarıyla çakışmasını göstermişti.

Başkan Aziz Yıldırım'ın  kamuoyunda tepkiyle karşılanan bu durumdan rahatsız olduğu öğrenildi. Yıldırım'ın coach Zeljko Obradovic'le görüşerek Melih Mahmutoğlu, Sinan Güler ve Barış Hersek'e milli takım izni vermesini istediği, Sırp koçun bu duruma sıcak bakmamasına rağmen Yıldırım'ın ricasını kırmayacağı öğrenildi. Üç oyuncunun bu kararı önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor.

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