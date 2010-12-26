Aziz Yıldırım: Kocaman'ın arkasında değilim, sözleşme gereği mecburuz

T24 - Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli futbol takımının bulunduğu durumdan memnun olmadıklarını söyledi.





Aziz Yıldırım, LigTV'ye yaptığı açıklamada, sarı-lacivertli takımın daha üst bir konumda olması gerektiğini belirterek, “Fenerbahçe'nin durumundan memnun değiliz. yönetim de, teknik direktör de, oyuncular da bunu biliyor. Fenerbahçe'nin daha üst noktada olması lazım” dedi.

Kaliteli futbolculara sahip olduklarını dile getiren Yıldırım, “Türkiye liginin en iyi takımı bana göre bizde. İstediğimiz puanları alamadık. Bilhassa deplasmanlarda hiç ummadığımız puanlar kaybettik. Bu durumda 38 puanı bulmamız lazımdı. Bulamadık, onun için üzgünüz. Ama ikinci devre iyi çalışarak, bu açığı kapatabiliriz. Bunun için ilk 5 maç önemlidir, bu maçlarda göstereceğimiz performans, ligin sonunu tayin eder diye düşünüyorum” diye konuştu.

Transfer konusunda teknik direktör Aykut Kocaman ile görüştüklerini anlatan Yıldırım, “Aykut hoca bir oyuncu düşündüğünü ifade etmişti. Kendisi çalışmaları yapıyor, biz karışmıyoruz hiç bir şeye. Transfer için istediği mevkiye, istediği oyuncuyu kendisi bulup, alalım derse, alırız” ifadelerini kullandı.



“Herkes kadar şansımız var"

Aziz Yıldırım, şampiyonluk yarışında herkes kadar şanslarının olduğunu belirterek, “Biz Daum'u ilk getirdiğimiz sezon da ilk yarı 8 puan gerideydik. Bir maç eksikle 11 puandı. Oynadığımız maçla 8 puana indi. Şampiyon olduk ve yanlış hatırlamıyorsam, ikinciyle aramızda 4-5 puan fark vardı. Futbolda her şey olabilir. Ben inanıyorum. Futbolcularda inanacaklar, inanıyorlardır. Eğer inanırsak, çalışırsak, yapılmayacak bir şey yoktur” diye konuştu.

Beşiktaş'ın yaptığı transferlerle ilgili bir soru üzerine Yıldırım, “Gayet güzel. Yapsınlar, önemli değil. Bizim oyuncularımız, eğer kendi kapasitelerini verirlerse, Türkiye ligini hallaç pamuğu gibi atarlar. Geçen sene son 8 maçta 1 gol yedi bu takım ve 7 maçı galip bitirdi, son maçı da berabere bitirdi. Aynı oyuncular devam ediyor ve takviye yapıldı” dedi.



"Bizim stadımız daha iyi"

Aziz Yıldırım, “Galatasaray'ın Aslantepe'de yaptığı stadı kıskanıyor musunuz?” şeklindeki soruyu, şöyle yanıtladı: “Türk Telekom Arena'ya gideceğim, kıskanmıyorum. Bizim stadımız hepsinden daha kullanışlı. O yeni yapılmıştır. Fenerbaheçe Kulübü taraftarı ve kendi imkanlarıyla Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nı yapmıştır. Hiçbir yerden destek almadan. Fenerbahçe Kulübü yönetim kurulu üyeleri hiçbir bedeli olmadan bu eseri yarattılar. Taraftarlarıyla bir araya geldiler, elde edilen gelirlerle bu stat yapılmıştır. Bu stadı yapmaya kalkarsanız 100 milyon dolardan daha aşağı bir değerden yapamazsınız. Dolayısıyla Aslantepe'yi ya da Beşiktaş (stat) yaparsa neden kıskanayım, sonuçta bunların hepsi bu ülkenindir. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş taraftarları bu ülkenin çocukları, bireyleridir. Sonuçta onlar için yapılan bir şeyi niye kıskanayım?”



“Mukavele gereği beraber hareket etmeye mecbursunuz"

Kendisinin takımın başında bulunan Aykut Kocaman'ın arkasında durduğunun belirtilmesi üzerine, Aziz Yıldırım, “Ben durmuyorum. Mukavele imzalıyorsunuz. Arkasında durmak yanlış bir kelime. Siz bir mukavele yapıyorsunuz, o mukavele gereği onunla beraber hareket etmeye mecbursunuz. İstediğimiz gibi gitmezse ona göre değerlendirilir. Yani şimdi 'Şöyledir, böyledir, böyle yaparız' demek yanlış. Mukavelesi vardır, buranın çocuğudur. Yanlış mı yapmıştır? Yapmıştır. Doğru mu yapmıştır? Doğru yapmıştır. Bunu sezon sonununda kendisi de değerlendirir, biz de değerlendiririz” değerlendirmesinde bulundu.

Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın ligin ilk yarısında sergiledikleri kötü performansların sorulması üzerine Yıldırım, “Bu konuda yorumu kamuoyunun yapması daha doğru olur diye düşünüyorum. Ama şu var, bazen insan da yorulur yani. Bu takımlar da öyledir. 100 senelik mazileri var. 1959 yılından beridir de Türkiye ligini sürükleyen, motive eden, ligin kaliteli olmasını sağlayan 'Üç Büyükler'dir. Yorulma anları olacaktır, onu da öyle değerlendirmek lazım” ifadelerini kullandı.



Arda Turan ile olan diyalog

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Yıldırım, Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Arda Turan ile geçtiğimiz günlerde yaşadığı diyalogdan pişmanlık duymadığını dile getirerek, “Ben rahatsızlık duymadım. Samimi olacağız. Benimle yaşıt olanlar ve ya benden büyük olanlar aynı cümleyi bana kullanabilirler, bu samimiyetin göstergesi. Bu art niyetli bir şey değil, art niyetle olsa zaten o şekilde davranılmaz, samimiyet gösterilmez. Benden rahatsızlıklarından dolayı, diş geçirememelerinden dolayı, beni karalamak için mevzu bulamıyorlar, bununla kendilerini tatmin ediyorlar. Pişmanlık duymuyorum” ifadelerini kullandı.



“Hakemlerden şikayetçiyim"

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, hakemlerden şikayetçi olduğunu ve sergilediklerini yönetimi beğenmediğini söyledi.

Hakemlerin kuralları uygulamadığını ileri süren Yıldırım, şunları kaydetti: “Hakemler Fenerbahçe maçlarında penaltıyı rahat vermiyorlar. Diğer maçlar bizi ilgilendirmiyor. Bizi ilgilendiren bizim maçlardaki tutumları. Kural neyse, o kurala uyacak. Mehmet Topuz'un atılması mı gerekiyor, atacak. Fenerbahçeli futbolcu arkadan faul yaptı, sarı kart mı vermesi gerekiyor, verecek. Ama Fenerbahçe'nin hakkını vermediği için kafasında o düşünce kalıyor, seyirci de baskıya, ıslıklamaya ve protestoya başlıyor. O zaman anlıyor ki yanlış yapmış, maçı elinden kaçırıyor. Sivasspor maçında penaltıyı vermedi. 'Ya sen penaltıyı ver, Fenerbahçe atsın ya da atamasın. Karşı rakibin de, varsa onu da ver.”

Geçen sezon Trabzonspor, bu sezon da Sivasspor ile yaptıkları karşılaşmaları yöneten Yunus Yıldırım'ı sert bir şekilde eleştiren Yıldırım, şöyle devam etti: “Geçen sezon Yunus Yıldırım'ın yönettiği maçta, hareketli halde Trabzonsporlu oyuncu geldi vurdu, top gol oldu. Maç 1-1 oldu ve bitti. Biz orada goller kaçırdık, iyi oynadık, onun arkasına sığındık. Aslında suçlu, kuralı uygulamadı. Sivasspor maçına bakıyoruz, top bizim 18'in kenarında yan tarafta, iki defa oyunu durdurup oynattı. Bu ikilem niye? Biz cezayı çektik, şampiyonluğu verdik. Yunus Yıldırım ne ceza çekecek? Geçen sezon bizim şampiyonluğu verdi, hakemlik yapıyor. Kural hatası yaptı, oyunu durdurup başlatması lazımken, hareket ettirdi. Ama şimdi durdurarak yapıyor. Veya penaltıyı vermiyor. Biz de insanız, bu kadar yatırım yapılır, bu kadar paralar harcanıyor. Beklentiler var, sen bu beklentilere niye set çekiyorsun? Geçen sene bütün insanlar ağladılar, oyuncular evlerine polislerle gitti. Yunus Yıldırım evine güle oynaya gitti. Maçı idare ettiği için parasını da cebine koyup gitti. Sorumluğu biz taşıdık, Fenerbahçe taraftarı üzüldü.”

Hakemlerin dikkatli davranmaları gerektiğini dile getiren Yıldırım, “Her türlü şeyi gündeme getiririm. Konuşurum, gerekeni de zaten Sayın Oğuz Sarvan'a da söyledim. Sayın Mahmut Özgener'e de söyledim. Herkese eşit davranacaklar, aynı kuralı uygulayacaklar. Başka bir şey istemiyoruz. Bizi tutsunlar ve ya bizim lehimize versinler diye bir şey yok. Herkesin hakkını versinler” ifadelerini kullandı.



“Hakemler iyi değiller"

“Hakemlerden memnun değilim” diyen Aziz Yıldırım, “Yanlış mı yapıyorlar, yaksa art niyet mi var?” şeklindeki soru üzerine şunları dile getirdi: “Bunu onlara sorun. Hakemler iyi değiller. Konuşmamamdan dolayı Kulüpler Birliği üyesi bütün arkadaşlar da konuşmuyorlar. Herkes susuyor, ama hakemler şu anda maçın üzerine etki ediyorlar. Gerekirse Kulüpler Birliği başkanlığını bir tarafa bırakır, konuşurum. Türkiye'de spor kaos olmasın diye el birliğiyle bir çaba gösteriyoruz. Hakkımız yendiği halde sesimizi çıkartmıyoruz. Niye? Çünkü futbolda bir yumuşama olsun, herkes birbirine daha saygılı davransın diye. Hakemler buna yön verecekler kararlarıyla. Ankaragücü'ne 2-0 yenildik. Kuddusi Müftüoğlu muazzam bir maç yönetti. Buna bir itirazımız var mı? Yok. Ama öyle maçlar var ki, hakem oyunun kaderiyle oynuyor. Biz de futbolu izliyoruz, neyin ne olduğunu görüyoruz. Hakemlerden şikayetçiyim, bunu açıkça söylüyorum. Oğuz Sarvan da haklı olduğumu söyledi.”

Sivasspor ile yaptıkları maçta karşılaşmanın hakemine yönelik hakareti nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 21 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin lira para cezasıyla cezalandırılan Yıldırım, “Ben cezayı aldım, bakalım o (Yunus Yıldırım) ne alacak? Geçen sezon Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu kaçırdığı noktada gelen golün başlangıcında, yani hareketli halde yapılmasının sebebi kendisidir. Oyun kuralına göre durduracaktı. Uygulamadığına göre, yapmadığına göre hata yapmıştır demek ki” diyerek sözlerini tamamladı.