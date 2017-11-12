Aziz Yıldırım 'Kocaman' krizinin ardından konuştu

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım; Osmanlıspor beraberliği sonrası teknik direktör Aykut Kocaman'ın görevinden ayrılıp ayrılmayacağı konusunda yaşanan süreç ve ligdeki şampiyonluk şanslarıyla ilgili olarak “Çözmedik. Biz hiçbir şey yapmadık” dedi.

Habertürk Gazetesi'ne konuşan Aziz Yıldırım, Osmanlıspor maçının ardından Aykut Kocaman'ın "Gereğini yapacağım" şeklindeki açıklaması sonrası yaşanan süreci anlattı. Yıldırım, o günlerde yaşananları şöyle özetledi:

“Osmanlı maçından sonra hoca İstanbul dışına gitti. Gittiğini bize söylemedi. Ali’ye (Ali Yıldırım) mesaj atmış. Toplantıda ‘Gereğini yapacağım’ demiş. Bunu duyduktan sonra biz de dedik ki gereği nedir? Kadro dışı mı bırakacak, antrenörlüğü mü bırakacak? Gelir, konuşuruz. 'Derdi nedir?' sorup öğreniriz dedik aramızda. O günlerde telefonlarını da kapatmış. 'Boşverin, aramayın' dedim. istanbul’a dönünce de Ali ile buluştular. O gün ben de telefonla konuştum kendisiyle. Üzülme, olur böyle şeyler. Sen niye kırılganlık yapıyorsun ki? Sonra oturur konuşuruz, sen kafana takma dedim. O da ‘Son dakikalarda puanlar kaybedince yıkıldım. Böyle olmaması lazımdı. Size karşı da mahcubum. Çok üzüldüm’ dedi, telefonu kapattık.”

"Kimi kadro dışı bırakmışız?''

“Önce Sivas’ı, ardından Antalya’yı yeneriz; eleştiriler biter” ifadesini kullanan Fenerbahçe Başkanı, bazı futbolcuların kadro dışı bırakılacağı yönündeki haberlerle ilgili olarak ise “Kimi kadro dışı bırakmışız? Haberim yok! 5 tane adam yazmışlar 'kadro dışı kaldılar' diye. Yok böyle bir şey” dedi.

Aziz Yıldırım "Aykut Hoca bundan sonra da böyle beklenmedik çıkışlar yapar mı?’ sorusuna “Bilemem. Kendisine sor. Maçları kazanırsa hiçbir şey olmaz” yanıtın verdi. Sarı-lacivertli takımın yediği bireysel hata kaynaklı gollerden de dert yanan Yıldırım “Neredeyse yediğimiz her golde bireysel hata var” dedi.

"2010-2011 sezonunda biz de hep devredeydik''

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım bundan sonra izleyecekleri yol ilgili olarak da şunları söyledi: “Ligde kalan maçları kazanacağız öncelikle. Futbolcular da kendini toparlayacak. Yönetim olarak bizim her şeye sahip çıkmamız lazım. 2010-2011 sezonunda biz hep devredeydik. Oyuncularla sürekli konuşuyorduk. Bundan sonra da bunu uygulayacağız. Formül bizde. Samandıra’ya sık sık gideceğiz, oyuncularla konuşacağız, iletişim halinde olacağız. Herkes görevinin bilincinde olacak. Bunu sağlayacağız. Kazandıkça takımın da hocanın da morali düzelecek. Kazandıkça Aykut Hoca güçlenecek.”