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"Aziz Yıldırım, Kılıçdaroğlu'nun gönlünden geçen aday olabilir mi acaba?"

"Çok öfkelendirecek şeyler söylüyor ama insan yine de kızamıyor... Neden acaba?"

01 Mayıs 2018 16:22

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, 24 Haziran'da gidilecek erken seçime ilişkin olarak, henüz adayını açıklamayan CHP için, partinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na atıf yaparak "Üç gündür kafamdaki hain soru: Kılıçdaroğlu’nun gönlünden geçen aday olabilir mi acaba?" diye sordu. 

Bugünki yazısında soran Hakan şöyle dedi: 

- BURHAN KUZU: Çok öfkelendirecek şeyler söylüyor ama insan yine de kızamıyor... Neden acaba?

- AZİZ YILDIRIM: Üç gündür kafamdaki hain soru: Kılıçdaroğlu’nun gönlünden geçen aday olabilir mi acaba?

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