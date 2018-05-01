"Aziz Yıldırım, Kılıçdaroğlu'nun gönlünden geçen aday olabilir mi acaba?"

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, 24 Haziran'da gidilecek erken seçime ilişkin olarak, henüz adayını açıklamayan CHP için, partinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na atıf yaparak "Üç gündür kafamdaki hain soru: Kılıçdaroğlu’nun gönlünden geçen aday olabilir mi acaba?" diye sordu.

Bugünki yazısında soran Hakan şöyle dedi:

- BURHAN KUZU: Çok öfkelendirecek şeyler söylüyor ama insan yine de kızamıyor... Neden acaba?

- AZİZ YILDIRIM: Üç gündür kafamdaki hain soru: Kılıçdaroğlu’nun gönlünden geçen aday olabilir mi acaba?