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Spor

Aziz Yıldırım, Kılıçdaroğlu ve Bahçeli'ye teşekkür etti

Aziz Yıldırım, Yargıtay kararının açıklanması sonrasında konu hakkında açıklamalarda bulunan Kılılçdaroğlu ve Bahçeli'ye teşekkür etti

20 Ocak 2014 01:38

Aziz Yıldırım, şike davasında Yargıtay'ın ceza kararını onamasının ardından, "Aziz Yıldırım'a büyük bir haksızlık yapıldı" diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılılçdaroğlu ve "Aziz Yıldırım'ı cezaevine koyarak spor düzeltilmez" diyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti.
Yıldırım'ın Fenerbahçe resmi sitesinden yayınlanan teşekkür mesajı şu şekilde:
"CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ’nin, 
Gerek kulübümüz, gerekse şahsımla ilgili yapmış oldukları sorumlu ve saygın devlet adamlığı içeren değerli açıklamalarından dolayı, 
Kendilerine minnet ve şükranlarımı sunarım."

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