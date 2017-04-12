Aziz Yıldırım, kendisine hakaret edenlerden şikâyetçi oldu

THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes ve Fenerbahçe erkek basketbol karşılaşmasında Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'a hakaret ettiği öne sürülen 17 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, 23 Mart 2017'de Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynanan Anadolu Efes ile Fenerbahçe erkek basketbol müsabakasında, Yıldırım'a hakaret ettiği öne sürülen 17 şüphelinin ifadesi alındı.

Şüphelilerden M.A. savcılığa verdiği ifadesinde, "Aziz Yıldırım aleyhinde sloganlar yükselmeye başladı. Ben de ilk defa bir maça gelmem ve tribün kültürüne yabancı olmam sebebiyle sloganlara katıldım." şeklinde savunma yaptı.

Şüphelilerden U.B. de savunmasında, "Gerek futbol takımımızın kötü durumda olması gerekse basket maçını kaybetmek üzere olmamız sebebiyle ben de küfürlü tezahüratlara katıldım." dedi.

Aynı şekilde şüphelilerden U.B. K.B. ve U.K. de heyecana kapıldığını iddia ederek, Yıldırım aleyhinde sloganlar attığını söyledi.

"Öfkeme yenik düştüm"

Aziz Yıldırım'ın aleyhinde slogan atanlara kızdığını öne süren U.G. ise "Kulüp başkanımızı çok sevmem nedeniyle bir anlık öfkeme yenik düşmem dolayısıyla yapmış olduğum bir davranıştır. Eylemimin suç olduğunu bilmiyordum, bilsem yapmazdım" ifadesini kullandı.

Şüphelilerin, "hakaret" ve "spor müsabakalarını seyirden yasaklama" suçlarından cezalandırılmaları talep ediliyor.

"Şikayetçiyiz"

Aziz Yıldırım, kendisine hakaret ettiği öne sürülen kişilerin tespit edilmesi için avukatı aracılığıyla Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu.

Savcılığa sunulan dilekçede, Yıldırım şikayetçi olarak yer aldı.

Dilekçede, ayrıca Anadolu Efes ile Fenerbahçe erkek basketbol takımları karşılaşmasında yaşan olaylar hatırlatılarak, "Genç Fenerbahçeliler" olarak tanımlayan taraftar grubunun tribünleri terörize ettiği iddia edildi.

Dilekçede, şu ifadelere yer verildi:

"Genç Fenerbahçeliler olarak kendini tanımlayan ve uzun yıllardır tribünleri terörize eden, tribünlerde alkol, uyuşturucu kullanan, yanıcı ve patlayıcı madde atan, sahte forma vb ürünler üreten, satan rantçı ve menfaatçi grup, son olarak 23 Mart 2017 günü Abdi İpekçi'de Anadolu Efes-Fenerbahçe erkek basketbol takımları arasında oynanan müsabakada Fenerbahçe Klübü Başkanı Aziz Yıldırım'a küfür etmek suretiyle bir kez daha çirkin yüzünü ortaya koymuşlardır. Küfürlü ve hakaret içeren sloganlardan dolayı sorumlulardan, küfür edenlerden ve bu şahısları yönlendiren amigoların tamamından şikayetçiyiz."