Aziz Yıldırım: Kanserim, tutuklamayın



T24- Şike soruşturması kapsamında tutuklanan Aziz Yıldırım, 10 saatlik ifadesinde "böbreklerimde belirlenmiş bir kist ya da bir kanser oluşumu söz konusudur, yapılan tetkiklerde raporlara yansıdığı şekilde beyinde hipofiz bölümünde yine bir kanser oluşumu tespit edilmiştir, yani sözün kısası vücudum bir çok yönden iflas etmiş bir haldedir" diyerek tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmayı talep etti.



Aziz Yıldırım tutuklandı



Nazif Karaman'ın Sabah'ta yayımlanan (11 Temmuz 2011) haberi şöyle:









Sabah futbolda şike soruşturması çerçevesinde dün akşam tutuklanarak cezaevine gönderilen Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın hakime verdiği 10 saatlik ifadeyi ele geçirdi. Sağlık sorunları sebebiyle ancak iki günde tamamlanabilen 15 sayfalık ifadede Yıldırım'a şike yapıldığı iddia edilen 19 maç tek tek soruldu. Yıldırım şike yaptığı iddialarını reddetti. Yıldırım'ın "İlk olarak 8 Mayıs 2011 günü gerçekleştirilen mali genel kurul öncesi muhalif bir kısım kişilerin gazeteye ilan vermesi üzerine muhalefetin önüne geçebilmek için Sedat Peker gurubuyla bağlantılı kişileri yönlendirerek ilan veren kişileri dövdüreceğim ve dışarı attıracağım yönündeki iddialar doğru değildir" dediği öğrenildi. Yıldırım'ın 22.04.2011 günün oynanan Eskişehir Trabzon maçıyla ilgili olarak Ümit Karan'a teşvik primi verdiği iddiasıyla ilgili olarak "Bu doğru değildir, böyle bir şey var ise bütün futbolculara para gönderilmesi gerekirdi" dediği belirtildi. Yıldırım bu maçla ilgili olarak Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu'nun "Eskişehirspor'a teşvik için para gönderildiğini duydum" ifadesini de "Büyük ihtimalle üzerindeki baskıyla böyle bir şey söylemiştir" diye değerlendirdiği belirtildi. Yıldırım'ın son olarak şunları söylediği ifade edildi: "Yukarıda ayrıntılı olarak her bir iddia ve soru üzerine açık beyanlarımı ve savunmamı bildirdim. Tarihleri ve hangi takımlarla yapıldığı belirtilen futbol müsabakalarında şike ya da teşvik faaliyeti yapıldığına ilişkin hiç bir delil olmadığı gibi şike ya da teşvik yapıldığı İddia edilen bu maçların mahiyetleri itibariyle bizim tarafımızdan şike ve teşvike konu olabilecek nitelikte maçlar olmadığını söyledim. Sadece bir kaç maçta bizim doğrudan ilgimiz olabilecek düşünülse dahi bu maçlarla ilgili de herhangi bir şekilde şike ya da teşvik faaliyetinde bulunduğumuz yönünde suçlamaya esas alınabilecek bir delil bulunmamaktadır."





Maçları hak ederek kazandık





Biz şampiyon olduğumuz bu son sezon içerisinde tüm maçlarımızı hak ederek kazandık, tersini söylemek futbolcularımıza saygısızlık anlamına gelir. Çeşitli hastalıklarım vardır, kalp damarlarımda problemler vardır, stent takılıdır, diyabet yani şeker hastasıyım, tansiyon problemim bulunmaktadır, böbreklerimde belirlenmiş bir kist ya da bir kanser oluşumu söz konusudur, yapılan tetkiklerde raporlara yansıdığı şekilde beyinde hipofiz bölümünde yine bir kanser oluşumu tespit edilmiştir, yani sözün kısası vücudum bir çok yönden iflas etmiş bir haldedir. Ben hakkımdaki iddialarla kulüp başkanlığım devam etsin etmesin mücadele etmek istiyorum, hiç bir şekilde işlemediğim bir suçlamayla karşı karşıya kaldım, böyle bir suçlamayla muhatap olmak beni derinden yaralamıştır. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmamı talep ederim."