Aziz Yıldırım: Kaçacak adam değilim, yatarız, çıkarız... Önemli değil bunlar

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, teknik heyet ve futbolcularla yaptığı toplantıda,şike davasında aldığı cezaların Yargıtay tarafından onanmasıyla ilgili ''Kaçtı demesinler diye geldim. Kaçacak adam da değilim. Yatarız, bunlar gelip geçer.'' dedi.

Yıldırım'ın, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki akşam antrenmanı öncesi teknik heyet ve futbolcularla yaptığı toplantının detayları, kulübün internet sitesinde yayınlandı.

Teknik heyet ve futbolculardan, şike davasında aldığı cezaların Yargıtay tarafından onanmasıyla gelinen süreci düşünmemelerini isteyen Yıldırım, şampiyonluğun önemini vurguladı.

Yıldırım, sezonun ikinci yarısının hayırlı olmasını dileyerek, "20 gündür buralarda yoktum, dışarıdaydım. Cannes'da biraz tatil yaptım ve karar çıkınca da geldim. 'Kaçtı' demesinler diye geldim. Kaçacak adam da değilim. Yatarız, bunlar gelip geçer. Hepimiz doğuyoruz, yaşıyoruz, ölüyoruz. Tarih bir gün bunların hepsini yazacak. Bundan dolayı hiçbir sıkıntım yok, çekincem de yok. Gider yatarız, çıkarız, geliriz… Önemli değil bunlar" ifadelerini kullandı.

Futbol takımının olayların dışında kalmasını isteyen Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bu sene Fenerbahçe'nin şampiyon olması çok önemli. Bunun için sizden ricam bu olayların dışında kalın. Yani bu olayları hiç düşünmeyin. Siz bu sene muhakkak şampiyon olmaya bakın, bu camia layık olduğunu yaşasın. Size ikinci yarıda başarı diliyorum ve yineliyorum; yalnız sahaya bakın. Pazar günü akşam bir daha ziyaretinize geliriz. Torku Konyaspor maçı çok önemli, lütfen iyi hazırlanın. Çünkü ilk maçtır, yürekten oynayalım. Taraftara, Türkiye'ye mesaj verelim. Allah yardımcınız olsun."