Aziz Yıldırım: İyi oldu biraz kafamı dinlerim

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Çıkar amaçlı suç örgütü mü? F.Bahçe’nin adını kirletecek hiçbir şey yapmadım.Şike soruşturmasına adı karışan F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın kendisini gözaltına alan polislere verdiği ilk tepki, “İyi oldu biraz kafamı dinlerim” demek oldu. İlginç diyalogların yaşandığı gözaltı sırasında polis, kararı Aziz Yıldırım’a okuttu ancak gerekçeyi söylemedi. İşte dakika dakika gözaltı anı...Saat 07.00: İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bölge karakolu polisleriyle birlikte Yıldırım’ın Anadoluhisarı’ndaki villasına gitti.Saat 07.05: Görevli komiser kapıyı açan Yıldırım’a, “Hakkınızda gözaltı ve arama kararı var” dedi.Saat 07.06: Yıldırım, “Allah Allah nereden çıktı bu?” yanıtını verdi. Polisler kararı Yıldırım’a uzatarak, “Okuyabilirsiniz” dedi.Polisleri karşısında görünce şaşkınlığını gizleyemediSaat 07.08: Yıldırım polisleri eve davet ederek, kararı okumaya başladı. Sayfanın üstündeki, “Aramanın nedenini oluşturan fiil” kısmında yer alan, “Çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurmak, yönetmek ve suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak” bölümünü okuduğunda, polislere dönerek, “Silahlı örgüt mü?” diye sordu.Saat 07.13: Gözaltı listesini okuyan Yıldırım şaşkınlığını ifade ederek, “Bu insanlarla birlikte silahlı örgüt mü kurmuşuz?” dedi. Ancak polisler suçlama hakkında bilgi veremeyeceklerini söyledi.Saat 07.15: Tebessüm eden Yıldırım, “İyi oldu. Biraz kafa dinlerim” dedi ve aramayı bekledi.Arabadaki ilk soru: Hangi takımı tutuyorsunuz?Aziz Yıldırım avukatlarına bildirerek eve gelmelerini istedi. Yaklaşık 1,5 saat süren aramanın ardından F.Bahçe Başkanı, sivil polis aracına bindirilerek önce sağlık kontrolüne ardından Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Yıldırım, yolculuk sırasında kendisine eşlik eden polislerle futbol üzerine sohbet etti. Polislere hangi takımı tuttuklarını sorarak espri yaptı.Emniyette avukatlarına ve ailesine polislerin kendisiyle çok yakından ilgilendiğini ve en ufak sorun yaşamadığını söyleyen Yıldırım, “Fenerbahçe’nin adını kirletecek hiçbir şey yapmadım. İddialar doğru değil” dedi.Hürriyet