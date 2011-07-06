T24 LogoT24 Logo
Gündem

Aziz Yıldırım: İyi oldu biraz kafamı dinlerim

Pazar sabahı 07.00’de İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerini

06 Temmuz 2011 03:00

T24 - Pazar sabahı 07.00’de İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerini karşısında gören Aziz Yıldırım, “Allah Allah nereden çıktı bu?” dedi.

Bu iyi oldu kafamı dinlerimÇıkar amaçlı suç örgütü mü? F.Bahçe’nin adını kirletecek hiçbir şey yapmadım.

Şike soruşturmasına adı karışan F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın kendisini gözaltına alan polislere verdiği ilk tepki, “İyi oldu biraz kafamı dinlerim” demek oldu. İlginç diyalogların yaşandığı gözaltı sırasında polis, kararı Aziz Yıldırım’a okuttu ancak gerekçeyi söylemedi. İşte dakika dakika gözaltı anı...

Saat 07.00:  İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bölge karakolu polisleriyle birlikte Yıldırım’ın Anadoluhisarı’ndaki villasına gitti.

Saat 07.05:   Görevli komiser kapıyı açan Yıldırım’a, “Hakkınızda gözaltı ve arama kararı var” dedi.

Saat 07.06:  Yıldırım, “Allah Allah nereden çıktı bu?” yanıtını verdi. Polisler kararı Yıldırım’a uzatarak, “Okuyabilirsiniz” dedi.


Polisleri karşısında görünce şaşkınlığını gizleyemedi

Saat  07.08:  Yıldırım polisleri eve davet ederek, kararı okumaya başladı. Sayfanın üstündeki, “Aramanın nedenini oluşturan fiil” kısmında yer alan, “Çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurmak, yönetmek ve suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak”  bölümünü okuduğunda, polislere dönerek, “Silahlı örgüt mü?” diye sordu.

Saat 07.13:  Gözaltı listesini okuyan Yıldırım şaşkınlığını ifade ederek, “Bu insanlarla birlikte silahlı örgüt mü kurmuşuz?” dedi. Ancak polisler suçlama hakkında bilgi veremeyeceklerini söyledi.

Saat 07.15:  Tebessüm eden Yıldırım, “İyi oldu. Biraz kafa dinlerim” dedi ve aramayı bekledi.

Arabadaki ilk soru: Hangi takımı tutuyorsunuz?

Aziz Yıldırım avukatlarına bildirerek eve gelmelerini istedi. Yaklaşık 1,5 saat süren aramanın ardından  F.Bahçe Başkanı, sivil polis aracına bindirilerek önce sağlık kontrolüne ardından Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Yıldırım,  yolculuk sırasında kendisine eşlik eden polislerle futbol üzerine sohbet etti. Polislere hangi takımı tuttuklarını sorarak espri yaptı.

Emniyette avukatlarına ve ailesine polislerin kendisiyle çok yakından ilgilendiğini ve en ufak sorun yaşamadığını söyleyen Yıldırım, “Fenerbahçe’nin adını kirletecek hiçbir şey yapmadım. İddialar doğru değil” dedi.

Hürriyet


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24