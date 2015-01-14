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Spor

Aziz Yıldırım ile Acun Ilıcalı için 'sponsorluk' iddiası

Yıldırım’la Ilıcalı’nın Spor Toto 2. Lig B Grubu'nda mücadele eden Tavşanlı Linyitspor’a sponsor olacağı iddia edildi

14 Ocak 2015 17:23

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ile televizyoncu Acun Ilıcalı'nın, Spor Toto 2. Lig B Grubu'nda mücadele eden Tavşanlı Linyitspor'a sponsor olacağı iddia edildi.

'Meteorlar' lakaplı Tavşanlı Linyitspor yöneticileri ile Aziz Yıldırım - Acun Ilıcalı ikilisi arasında sponsorluk için görüşme yapıldığı ileri sürüldü.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yayın yapan Tavşanlı Haber Gazetesi'nde, 'Linyitspor'a Acun desteği' başlığıyla yer alan haber şöyle:

"Meteorlar'a ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ve Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım sponsor oluyor. TKİ Tavşanlı Linyitspor'un kaderini değiştirecek gelişmelerde ilk toplantının olumlu geçtiği, detayların konuşulacağı son toplantısının ise bugün yapılacağı bildirildi.

TKİ'nin tek şartının kulüp isminin değişmemesi ve Tavşanlı Ada Stadı'nın başka yerde maçlarını oynaması olduğu, buna da iş adamlarının itiraz etmedikleri, hatta Göbel'de Spor Kompleksi ve otel yaparak spor turizmine katkı sağlamak istedikleri öğrenildi.

Linyitspor'un uzun vadede hedefinin Süper Lig olacağını kaydeden yetkililer, hem Linyitspor hem de turizm alanı Göbel için milat olacağını ifade etti."

 

62 yıllık kulüp

 

1943 yılında kurulan TKİ Tavşanlı Linyitspor'un renkleri kırmızı siyah. Bir dönem PTT 1. Lig'e kadar yükselen Linyitspor, bu sezon parlak bir grafik çizemiyor. Kırmızı siyahlı takım 18 maçta topladığı 14 puanla Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta son sırada yer alıyor.

 

Yıldırım, Kütahya’ya gidiyor

 

Aziz Yıldırım, 'Hedef 1 Milyon Üye' etkinlikleri kapsamında Perşembe günü Kütahya'ya gidecek.

 

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