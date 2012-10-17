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Aziz Yıldırım ifade verdi

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım , Kadıköy Adliyesi’nde savcıya ifade verdi.

17 Ekim 2012 00:13

 

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Kadıköy Adliyesi'nde ifade verdi. Yıldırım'ın bir televizyon programında "futbolda şike" soruşturmasını yürüten savcılar aleyhine yaptığı konuşmasıyla ilgili ifade verdi. 
 
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım , Kadıköy Adliyesi’nde savcıya ifade verdi. Yıldırım’ın bir televizyon programında “futbolda şike” soruşturmasını yürüten savcılar aleyhine yaptığı konuşmasıyla ilgili ifade verdiği öğrenildi. 
 
Aziz Yıldırım, saat 14.00 sıralarında Kadıköy Adliyesi’ne gelerek, Cumhuriyet Savcısı Ümit Hulusi Koçal’a ifade verdi. Yaklaşık 1,5 saat adliyede kalan Yıldırım, çıkışta basın mensuplarının sorularına, "Söyleyecek bir şey yok" diye cevap verdi. 
 

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