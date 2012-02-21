Aziz Yıldırım iddiaları yalanladı, Nazım'dan şiir okudu, Galatasaray'ı suçladı!

T24 - Futbolda şike soruşturmasının 6. duruşması tamamlandı. Çağlayan Adliyesi'nde özel yetkili mahkemede görülen davada güne Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın savunması damga vurdu.Savunmasının başında basına eleştiri getiren Yıldırım Mahkeme Başkanı’nca uyarıldı. “Asıl şike Galatasaray maçında var” diyen Yıldırım salonda Nazım Hikmetin “Düşmana inat bir gün fazla yaşamak” şiirini de okudu. Yıldırım savunmasında savcıları, polisleri ve kulüp yöneticilerini çok sert bir dille eleştirdi.

İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşma verilen öğle arasının ardından sonra devam edildi. Fenerbahçe'nin kalecisi Volkan Demirel de duruşmayı izlemek için mahkeme salonuna geldi. Duruşmanın öğleden sonraki oturumunda Aziz Yıldırım'ın savunmasına geçildi. Yıldırım'ın savunması kurulan seyyar ekrana da yansıtıldı.

İşte Yıldırım'ın savunmasın'dan öne çıkanlar:

-Aziz Yıldırım: Gerçek şike, Aziz Yıldırım ve Fenerbahçe'ye karşı yapılan şikedir.

- Aziz Yıldırım: Ali Yıldırım Wederson ve Sercan ile şike yapmış ve pazar günü İstanbul'da görüşelim demiş. Ama Pazar Trabzonspor - Bursa maçı vardı.

-Aziz Yıldırım: Bütün para verdiğimiz oyuncular ya hiç oynamamış ya da 80. dakikadan sonra oyuna girmiş. Bu nasıl iş?

-Aziz Yıldırım: Fezlekede Kasımpaşa kalecisi Tolga'ya para verdik diye suçlandık iddianamede Murat Şahin oldu. Murat Şahin maçta oynamadı.

-Aziz Yıldırım: Alaaddin Yıldırım, İstanbul Emniyeti tarafından usülsüzce dinlenmiştir. Bu tarihlerden açıkça bellidir.Sadece bu bile operasyonun usülsüzlüğünü ortaya koymuştur.

- Aziz Yıldırım: Madem ben bunu yapabiliyorum, niye kendi maçımda yapmadım? Neden puan kaybettim? Öyle bir şey mantıklı mı?

-Aziz Yıldırım: Bursaspor'a teşvik vermişiz. Ama 2 hafta önce Bursa ile oynayıp 2 puan kaybettik.

- Aziz Yıldırım: Koskoca Fenerbahçe Başkanı 100 bin teklif edip maçtan sonra 75 bin TL'ye düşürdüm der mi? Yapacak olsam hepsini veririm.

-Aziz Yıldırım: Emniyette bana Kasımpaşa kalecisi Fırat Kocaoğlu ile şike yaptığım soruldu. İddianamede ise Fırat yerine Murat Şahin konulmuş.

'Mehmet Berk bu davayı sürdürmeyecekti'

- Aziz Yıldırım: Fenerbahçe’ye hizmet edenler her zaman tarihteki yerlerini alırlar.

- Aziz Yıldırım: Sivasspor maçını anlatacağım, kamuoyu onu bekliyor.

- Mahkeme Başkanı Mehmet Ekinci'nin "Eksik kalan kısımları daha sonra avukatlarınız tamamlayabilir" sözlerine Aziz Yıldırım, "Hayır efendim ben hepsini anlatırım" yanıtını verdi.

- Mahkeme Başkanı Mehmet Ekinci, Habertürk muhabiri mahkeme salonunda fotoğraf çektiği ve yayınladığı için yasal işlem başlatacağını söyledi.

- Duruşmaya saat 18:40'ta son bir ara verildi.

- Aziz Yıldırım: "Mehmet Ali Aydınlar bana hastane ziyaretinde, (Eğer Sivasspor'u yenilseydik ya da berabere kalsaydık, Mehmet Berk bu davayı sürdürmeyecekti) dedi."

- Aziz Yıldırım: "Bucaspor maçına 'şike' denildi, ama iddianameye girmedi. İddianamede yer almayan Bucaspor maçı için titizlikle inceleme yapan Emniyet'e teşekkür ederim."

- Aziz Yıldırım: "Gizlilik kararı olmasına rağmen bazı gazeteciler, polis ve savcılığın silahşörlüğünü yaptı."

- Aziz Yıldırım: "Fenerbahçe'nin büyük taraftarlarına teşekkür ederim. Bu sevdanın hiçbir sekilde bitmeyeceğinin mücadelesini veriyorlar."

'Galatasaray konresi'

- Aziz Yıldırım: "6222 sayılı yasa benim için değiştirilmedi. Ama doğrusu buydu. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a, Kemal Kılıçtaroğlu'na, Devlet Bahçeli'ye ve milletvekillerine teşekkür ediyorum."

- Aziz Yıldırım: "Mali kongremiz olaysız geçti. Ama Galatasaray kongresi? Hasip Kaplan, TBMM'de bardak kırdı."

- Aziz Yıldırım: "Fenerbahçe'nin hiçbir kongresinde olay olmamıştır. Işık Eyigüngör, Hulusi Belgü gibi tüm muhalif arkadaşlar konuştular."

- Aziz Yıldırım 10'ar sayfa atlayarak savunmasını yapıyor.

- Aziz Yıldırım: "Ben yetkimi kimseye kullandırmam. Ben öyle bir başkanım. Hakan Bilal Kutlualp'e falan da yetki vermem. Yönetimden ben gönderdim. Bu yüzden aleyhimde konuşmuş olabilir."

- Aykut Kocaman ve girişte olduğu gibi çıkışta da açıklama yapmazken, sadece "Söylenecekleri başkan söylüyor zaten” dedi. Duruşmayı izleyen yönetici Abdullah Kiğılı ise çıkışta, “Adalet yerini bulacak. Hukuka ve adalete inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

- Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, kaleci Volkan Demirel, antrenör İsmail Kartal ve idari menajer Hasan Çetinkaya'nın yanı sıra bazı yöneticiler, mahkemeden ayrıldılar. Adalet sarayının karşısında bulunan az sayıda taraftar ise teknik ekibe ve yöneticilere sevgi gösterilerinde bulundular.

- Aziz Yıldırım: "Bülent Ataman'ın neden ifadesi alınmamıştır? Trabzonspor Başkanı'na, Mustafa Çelik'in ifadeleriyle ilgili soru soruldu mu?"

'Mehmet Berk'ten şikayetçiyim'

- Aziz Yıldırım: "Mehmet Berk, vicdanlı birisiyse, attığı iftiralar nedeniyle istifa etmelidir."

- Mehmet Ekinci: "Perşembe-Cuma savunmalara devam edeceğiz. Savunmanızı özetleyin, Cuma günü tahliye taleplerini alalım."

- Aziz Yıldırım: "Mehmet Berk'ten şikayetçiyim.Olmayan kız kardeşle nüfusu bir artırıp, gayrisafi milli geliri düşürmektedir."

- Erman Toroğlu ile ilgili Tahir Kum'un yazısı okunuyor.

- Aziz Yıldırım: "Erman Toroğlu ile ilgili 10 sayfalık bir yanıt hazırladım. Burada özet yapacağım, gerisini yüzüne okuyacağım."

- Aziz Yıldırım: "Adaletin renk skalasında sarı ve lacivert yokmuş. Suçluların beraat ettiği yerde yargıçlar hüküm giyer."

- Aziz Yıldırım: "İlhan Ekşioğlu inşaatçıdır, kulübün inşaat işlerini yapar. İşçi, inşaat gibi kelimelerin kullanıması kadar doğal bir şey yoktur."

- Aziz Yıldırım: "Amaç 6222'yi uygulamak değil, Fenerbahçe'yi ele geçirmek."

'Tahir Kıran kimdir'

- Aziz Yıldırım: "Tahir Kıran, İbrahim Hacıosmanoğlu ve Talip Doğan Karlıbel, Ulus'taki bir restorantta hangi amaçla buluştu?"

- Aziz Yıldırım: "Mehmet Berk de benim örgütümün üyesi!"

- Aziz Yıldırım: "Hacivat - Karagöz orta oyunu oynanmaktadır."

- Aziz Yıldırım: "Suçluların beraat ettiği yerde yargıçlar hüküm giyer."

- Aziz Yıldırım: "Bir daha telefon kullanırsam markasını emniyete soracağım, 'Teknik takibe takılmayan hangisidir' diye."

- Aziz Yıldırım: "Kime yakındı acaba Tahir Kıran? Talebimdir, lütfen araştırın."

- Mahkeme Başkanı Mehmet Ekinci, "Tahir Kıran'ı tanık olarak alalım" dedi.

- Aziz Yıldırım: "Hastane çıkışı telefonda yönetici soruyor, "İyiyim sen nasılsın" diyorum, "Çok iyiyim" diyor. Savcı buna şike delili diyor."

'Aydınlar, bana fenerbahçe düşmeyecek' dedi'

- Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım bugünkü savunmasında, Türkiye Futbol Federasyonu eski Başkanı Mehmet Ali Aydınlar'ın kendisine Fenerbahçe'nin düşürülmeyeceği yönünde mesaj gönderdiğini söyledi. Bu mesajın Aydınlar'ın çelişkili davranışlarının göstergesi olduğunu belirten Aziz Yıldırım, "Mehmet Ali Aydınlar, bana avukatını göndererek Fenerbahçe'nin düşürülmeyeceğini söyledi" diye konuştu.

- Aziz Yıldırım: "7 Haziran'da fiziki takip yapılıyor, organize şube kulüpten para çıktığını söylüyor ama dernekler böyle bir para çıkmamış diyor."

- Aziz Yıldırım: "Trabzonspor adına Sivas'a Zeki Mazlum 1 milyon TL teşvik parası götürüyor. Mecnun Odyakmaz 'Olmaz' diyor."

- Aziz Yıldırım: "İyiyim demek, şike yapılıyor mu demek oluyor sayın hakim?"

'GS'de kimsenin sesi çıkmıyor'

- Aziz Yıldırım: "Galatasaray sözleşmesi devam eden oyuncuları ayartıyor, kimsenin sesi çıkmıyor."

- Aziz Yıldırım: "Suç isnad edilecek tek bir konuşmam yok. Çünkü hiçbir suça bulaşmadım."

'FIBA federasyon değil banka'

- Aziz Yıldırım: "Bu FIBA, Basketbol Federasyonu değil, FIBA dediğimiz banka. Her şeyi karma karışık ettiler."

- Savunmasını yapan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, iddianamede kendisine yöneltilen suçlamalarından "örgüt kurma" suçlamasını çürütmeye çalıştı. Aziz Yıldırım, bunun için İstanbul'da katıldığı bir açılışı örnek gösterdi. Yıldırım, bu açılışa aralarında Arda Turan'ın da bulunduğu bir grup futbolcu ve dönemin özel yetkili savcısı Zekeriye Öz ile birlikte katılmıştı. Yıldırım işte bu açılışı savunmasında örnek gösterdi. Aziz Yıldırım, "Bizimle ilişkili olmak suç örgütü olmak için yeterliyse savcı Zekeriye Öz de, savcı Mehmet Berk'in de bunun içinde olması lazım" diye konuştu.

- Aziz Yıldırım: "Galatasaray için bir gelenek olmuş.. Ama biz burada transfer şikesiyle suçlanıyoruz."

- Aziz Yıldırım: "Bu paraya şike parası deniyor, şike parası tekrar kulübe iade edilir mi?"

- Aziz Yıldırım: "İlhan Ekşioğlu tesise çatı yapmak için muhasebeden para alıyor, sonradan inşaatçılarla anlaşamıyor, parayı iade ediyor. "

'Kapattığımız söylenen bilyoner gece kulübünün adı'

- Aziz Yıldırım: "Oysa Bilyoner, şampiyon olursak futbolcuları götüreceğimiz gece kulübüydü."

- Aziz Yıldırım: "Bilyoner'i kapattığımız ve iddaa olayına girdiğimiz söylendi."

- Aziz Yıldırım, İlhan Ekşioğlu'nun kulüp için yaptığı tüm harcamaların belgelerini mahkeme başkanlığına sundu.

- Kulübün tüm hesap akışını belgeleyip gösteren Aziz Yıldırım, "İddia edilen 13 maçta, parasız mı şike yaptık?"

- Aziz Yıldırım: "O kadar çok paramız var ki; Bilyoneri de kapatmışız."

- Aziz Yıldırım: "Torbalarda para varmış. Durdur, paraları yakala, zabıt tut, kanıtla.. Bunlar nedense olmamış."

‘Denizli maçını Galatasaraylılar anlatsın’

- Aziz Yıldırım: "Denizli maçından önce neler olduğunu Ali İpek, Yusuf Şimşek ve Galatasaraylılar anlatsın."

- Aziz Yıldırım: "Malatya'ya Doğan gönderen, Ankaragücü'nü 8-0 yenen, Denizli'ye teşvik gönderenler adaletin bekçileri oldular."

- Aziz Yıldırım: "Benden önce amatör şubeleri kim takip ederdi? Şimdi amatör şubelerde Dünya Türkiye'yi takip ediyor."

- Aziz Yıldırım: "Devlet Türk Telekom Arena'ya 600 Milyon TL harcadı, ülkeye faydalı diye sustuk."

- Aziz Yıldırım: "Fenerbahçe kimseden 5 kuruş almadan stadını yaptı."

- Aziz Yıldırım: "Kendi kaynaklarından 30 milyon doları harcayan insanı şike davasında yargılamak haksızlıktır."

- Aziz Yıldırım: "Ne Metris, ne darağacı bizi bu sevdadan vazgeçiremez. Biz dünya kulübü olma yolunda emin adımlarla yürümekteyiz."

- Aziz Yıldırım: "Fenerbahçe'nin bir kuruşunu zimmetime geçirdiğim kanıtlanırsa kendimi ölümle cezalandırırım. İspatlayamayanlardan da istifa beklerim.."

- Aziz Yıldırım: "TFF kurallar gereği Diyarbakırspor'u küme düşürseydi biz 2 puan daha alacaktık. Böylece şampiyon olacaktik. ancak biz ülke menfaati için sustuk."

Mehmet Ekinci: Fenerbahçeliyim

- Mahkeme Başkanı Mehmet Ekinci, Aziz Yıldırım'ın "Hangi takımlısınız?" sorusuna "Fenerbahçeliyim" diyerek cevap verdi.

- Aziz Yıldırım: "TFF eliyle yapılan şikeleri gündeme getirdiğim için 1 yıl hak mahrumiyeti cezası aldim."

- Aziz Yıldırım: "Savcı, Fenerbahçe'yi bırakmak istemediğimi söylüyor.. Ama daha önce iki kez istifa ettim.. Taraftarlar bırakmama izin vermedi.."

- Aziz Yıldırım: "Bu soruşturmada tüm kulüplerle ilgili dinleme kararı aynı anda çıksaydı bunun bir şike operasyonu olduğuna inanırdım."

- Aziz Yıldırım: "Bugün adaletin bekçiliğini yapanlar, şikeyi Türkiye'ye getirenlerdir. Ama konu şike değil, futbolu ele geçirmektir."

Yıldırım, Galatasaray - Sturm Graz maçını izletti

- Aziz Yıldırım'ın 3 aydır bilgisayar istediğini fakat verilmediğini söylemesi üzerine Mahkeme Başkanı Ekinci, “İlk duruşmada bilgisayarda Galatasaray maçını izliyordunuz" demesi üzerine “Şike oradadır; ondan izledim" dedi. Mahkeme Başkanı, savunmanın dışına çıkmaması uyarısında bulundu.

- Aziz Yıldırım, Galatasaray - Sturm Graz maçını 'Oynatalım mı Başkan' diyerek gösterdi. Salonda herkes güldü.

- Aziz Yıldırım, 7 Kasım 2000 yılındaki Galatasaray - Strum Graz Şampiyonlar Ligi D Grubu maçından görüntüler izletiyor salonda.

‘Ucuz şampiyonluk peşinde koşmadık’

- Aziz Yıldırım: "Biz ucuz şampiyonluk peşinde koşmadık."

- Aziz Yıldırım: "Şenol Güneş 3-1'lik kupa maçının devre arasında bana gelip "Başkanım 45 dakika var şampiyon sizsiniz" dedi. Bunu telefonda söylese şu an burada olacaktı."

- Aziz Yıldırım: "Temenni ediyorum ki bu soruşturmayı başka amaçlarla yapan Mehmet Berk'in vicdanı rahattır."

- Aziz Yıldırım: "Yusuf Turanlı'yı hiç tanımam. Kendisiyle hiç bir tapem de yoktur."

- Aziz Yıldırım: "Eskişehir'de Bülent Uygun'un babasını gördüm sadece. Tapelerde Ali Kıratlı'nın soylediği gibi Bülent Uygun'la görüşmedim. Kıratlı, bunu açıklar heralde."

- Aziz Yıldırım: "Eskişehir'e gittigimizde tesisler dışında Bülent Uygun'la görüşmedim. Ali Kıratlı benden önce kulüp üyesidir. Benim adamım değil iş adamımdır."

- Aziz Yıldırım, Sadri Şener'in maçlara 12 hafta kala Fenerbahçe maçlarına hakem atama yapılmasının isimlerini gösteren belgeyi hakime sundu.

- Aziz Yıldırım: "Sadri Şener ve Gökmen Özdemir (Vatan Gazetesi Muhabiri) arasındaki konuşmaya benzer bir konuşmam varsa şike yaptığımı bile kabul edeceğim."

- Hakim: "Samimi olduğun kişi operasyon yapamaz mi yani."

‘Benimle gezeceksin, yiyip içeceksin, sonra da içeri alacaksın’

- Aziz Yıldırım: "Zekeriya Öz beni uyarmalıydı eğer suç işliyorsam. Öz ile samimiyetim bunu gerektiriyordu."

- Aziz Yıldırım: "Ben hakemleri atasam bunlar yasanır mı? Bununla suçlanıyorum ama iddianamenin içinde bununla ilgili bir şey yok."

- Hakim: "Bunların savunmayla ilgisi yok" dedi. Aziz Yıldırım, soruşturma savcıları Zekeriya Öz ve Mehmet Berk ile ilgili olarak "Benimle gezeceksin, yemek yiyeceksin, gelip sarılacaksın.. Sonra beni içeri alacaksın!" dedi.

- Aziz Yıldırım: "Eğer bir organizasyonda olsak sahamızdaki Bursa ve G.Antep maclarında hakemlerin kötü yönetimine maruz kalır mıydık?"

- Aziz Yıldırım: "Bizlerle ilişki kurmak suş olsa Zekeriya Öz, Mehmet Berk gibi savcılar örgüt Üyesi olması gerekirdi."

‘Hedef aziz yıldırım ve Fenerbahçe'dir’

- Aziz Yıldırım: "Şu çok açık ki, hedef Aziz Yıldırım ve Fenerbahçe'dir.. Türk sporunu ele geçirmeye çalışan bir grup bu operasyonun arkasındadır.."

- Aziz Yıldırım: "Benim tapelerimde bir hakem adı veya hakem lafı geçiyorsa tüm suçlamaları kabul ediyorum."

- Aziz Yıldırım: "Bu durum Fenerbahçe'ye bize karşı bir organizasyon oldugunu göstermiştir. Neden Trabzonspor son bir ay dinlenmiştir, neden?

- Aziz Yıldırım: "Benim için örgüt faaliyeti diye 3 aylık dinleme izni çıkarmıştır. Dinleme yetkisi 4 tapeden verilmiş ama bu tapelerde suç unsuru var mı?"

‘Manisaspor Başkanı'na borç verdim’

- Aziz Yıldırım: "Ben de Fenerbahçe'ye 1.5 milyon dolar para vermiştim. Tamer'den 500 binini istedim Kenan Yaralı'ya borç verdim.

- Aziz Yıldırım: "Her iş adamının sıkıntıları olur. Manisa Başkanı da benden istedi. Kredilerinin uzamasi için bankalardan destek istedik, olmadi"

- Aziz Yıldırım: "17.11.2010'da beni dinlemeye alıyolar. 1028 tape var yüzde onu şahsıma ait ve hiç bir şike teşvik konuşması yok 19 maç deniliyor."

- Aziz Yıldırım: "Artık eminim.. Bir grup, Türk futbolunu ele geçirmeye çalışıyor."

- Aziz Yıldırım: "Fenerbahçe'ye cebinden 30 milyon dolar veren adama 'çıkar amaçlı suç örgütü lideri' denemez. Deniyorsa amaçları başkadır.

- Aziz Yıldırım: "58. madde değişemez, değişmemelidir.."

‘Her maçımız öncesi kaos yaratıldı’

- Aziz Yıldırım: "Kıbrıs'a kaçacağım yazıldı. Benim yaşadığım yer de öleceğim yer de burasıdır."

- Aziz Yıldırım: "6222 sayılı yasa değişikliği sırasında 'kişiye özel' deyip veto eden sayın Cumhurbaşkanı, MİT yasasını hemen onadı."

- Aziz Yıldırım: "Bizim her maçımız öncesi bir kaos ortamı yaratıldı. Oyuncularımızın kafası karıştırıldı."

‘Çantada bilet olduğunu vali de söyledi’

- Aziz Yıldırım: "Emniyetin söylediği Sivas maçındaki çantada para değil bilet olduğunu Vali bile söyledi."

- Aziz Yıldırım: "Bu arada sayın hakim. O resmimi basan gazetenin sahibinin de benden temiz olmadığını düşünüyorum."

- Aziz Yıldırım: "Bizi karalamak adına, gizliliği devam eden soruşturmaya ait her şey art niyetli mudahalelerle basına yansıtıldı."

- Aziz Yıldırım: "Polis tribünlere gelmek isteyen bazı taraftar gruplarını içeriye almıyor. Bu haklar engellenemez."

‘Verilen yemekler şike kanıtı sayıldı’

- Aziz Yıldırım: "Kulüplerine sahip çıkan Fenerbahçelilere polis biber gazı sıkmıştır."

- Aziz Yıldırım: "Her maç öncesi verilen yemek davetleri bile, şike kanıtı sayılmıştır."

‘Görüntüleri yayınlamayanlar ahlaksızdır’

- Aziz Yıldırım: "Karabük Başkanı transferin izinli olduğunu açıklamıştı.. Şimdi Emenike'nin para sayarken görüntülerini yayınlamayanlar ahlaksızdır.."

- Aziz Yıldırım: "Emenike'nin para sayarken çekilen fotoğrafları nerede? Bunu söyleyenler ahlaksız bir davranış göstermişlerdir."

- Aziz Yıldırım, Emniyet'te çekilen resminin basıldığı "resimli tişörtü" gösterdi ve "Yargısız infaz yaptılar" dedi.

- Aziz Yıldırım: "Medya kendisine verilen görevi bu süreçte yerine getirdi."

- Aziz Yıldırım: "Ben hastanedeyken, adres kısmına Metris yazdılar."

- Aziz Yıldırım: "Fenerbahçe'nin yükselişini önleyemedikleri için bu kurguyu yaptılar."

‘6 maç buhar oldu’

- Aziz Yıldırım: "Emniyet 19 maç olarak açıklama yaptı, iddianamede 13 maça yer verildi, 6 maç buhar oldu uçtu."

- Aziz Yıldırım: "Emniyet 6 Temmuz'da ortada iddianame dahi yokken resmen karar açıklamıştır."

- Aziz Yıldırım: "Bu soruşturmada sadece Türk sporu değil, ülkemiz hukuk tarihi için de çok tuhaf şeyler oldu."

- Aziz Yıldırım: "Emniyette fotoğrafımı çekip gazeteye bastılar. Gereğini yapın."

- Aziz Yıldırım: "Yıllarca her türlü spor suçuna göz yumanlar, Fenerbahçe ve Fenerbahçeliler üzerinden kendini aklamaya çalışmaktadır.."

- Aziz Yıldırım: "Çıkar amaçlı suç örgütü demek, mafya demektir.. Kimse Fenerbahçe başkanına, yöneticisine 'mafya' diyemez.."

- Aziz Yıldırım: "Birbirini tutmayan telefon konuşmaları hiçbir şeye kanıt olamaz, masumiyetimizin ortaya çıkacağına inancım tam."

- Aziz Yıldırım: "Şayet bunca hizmetim örgüt faaliyetiyse, evet bu örgütü ben kurdum."

- Aziz Yıldırım, mahkeme heyetine "Fenerbahçe; Değişim, Dönüşüm" adlı kitabı dağıttı ve tesislerimizi anlatmaya başladı.

- Aziz Yıldırım: "22 yıldır bu kulübe hizmet veriyorum. Asla şike gibi bir suça bulaşmadım. Poliste mağruz kaldığım muameleyi hak etmedim."

- Aziz Yıldırım: "Benim hakkımda ne karar verirseniz verin. Kabul ederim. Bu Fenerbahçeyi toptan ortadan kaldırmaya yetmeyecektir."

‘Son sözümüz Fenerbahçe’

- Aziz Yıldırım: "Dar ağacında olsak bile son sözümüz Fenerbahçe olacak."

- Aziz Yıldırım: "14 yıllık Fenerbahçe başkanlığım süresince aşağılayıcı hiçbir eylemde bulunmadım."

- Aziz Yıldırım: "Tıp ki, gece karanlığının aydınlığa kavuşması gibi, tarihimizde işgalcilere verdiğimiz mücadele gibi burdan da yüzümüzün akıyla çıkacağız."

- Aziz Yıldırım: "Aleyhimizde yapılan propaganda kulübümüzün kuruluş gayesini baltalamak, bu temiz vatansever Atatürkçü yoldan çevirmek içindir."

- Aziz Yıldırım: "Fenerbahçe Cumhuriyeti şike ile karalamamaz."

- Aziz Yıldırım: "Bize saldırının temel nedeni kuruluş yıllarındaki felsefemizdir."

- Aziz Yıldırım: "Fenerbahce Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti'ne paralel gelişmiştir."

- Aziz Yıldırım: "Fenerbahçe sevgisi bu sayede dalga dalga büyüdü."

‘Fenerbahçe halkın sevgilisidir’

- Aziz Yıldırım: "Fenerbahçe, Türk olmayı her şeyin üstünde tutan gençler tarafından kurulmuştur."

- Aziz Yıldırım: "Aziz Yıldırım'ın şahsi akibetinin bir önemi yoktur."

- Aziz Yıldırım: "Fenerbahçe camiası, koca çınardan tek bir yaprak koparılmasına izin vermeyecektir."

- Aziz Yıldırım: "İnsanlara Türklük gücü ve yaşama umudu veren Fenerbahçe, halkın sevgilisi olmuştur."

- Aziz Yıldırım: "Fenerbahçe, Kuvay-i Milliye ruhunun temsilcisi oldu."

- Bazı gazeteciler duruşmayı takip edebilmek için mahkeme salonuna alındılar.

- Aziz Yıldırım: "Basın, gazete satmak için ailemiz olduğunu düşünmeden yıpratıcı haberler yapıyor. Hasta olmadığım halde hastalandığım yazıldı."

- Aziz Yıldırım, Mahkeme Başkanı'na Fenerbahçe ambleminin anlamını anlattı.

- Aziz Yıldırım, Nazım Hikmet'ten bir şiir okudu: "Düşmana inat, bir gün fazla yaşamak."

- Aziz Yıldırım: "Fenerbahçeli olmayı her zaman, herşeyin üzerinde tuttum."

- Aziz Yıldırım: "Fenerbahçe artık sadece Spor Kulübü olarak kalmayacaktır."

- Aziz Yıldırım: "Polis fezlekesiyle Fenerbahçe Kulübünden TFF savunma istiyorsa, o zaman bu dava sahış değil Fenerbahçe davasıdır."

- Aziz Yıldırım: "Fenerbahçe'nin puan kaybettiği maçlara ilişkin iddianameye hiçbir şey konmamıştır."

‘Galatasaray'ın şike yaptığını, F.bahçe'nin yapmadığını göstereceğim’

- Aziz Yıldırım: "25 milyon susuyorsa biz cezaevinden bir mesaj vermediğimiz içindir."

- Aziz Yıldırım: "Savcı, Fenerbahçenin örgüt, amacının da Şampiyon olmak olduğunu iddia etmiştir."

- Aziz Yıldırım: Bu operasyon Fenerbahçe ve Aziz Yıldırım'a karşı yapılmıştır.

- Mahkeme Başkanı'ndan Aziz Yıldırım'a: Burada ben konuşurken herkes susar.

- Aziz Yıldırım: "Galatasaray'ın şike yaptığını gösterip, Fenerbahçe'nin şike yapmadığını göstereceğim".

- Aziz Yıldırım "Bügün tarihi bir gün yaşıyoruz, kendimi ve kulübü savunacağım" diyerek savunmasına başladı.

- Duruşma salonu küçük olduğu gerekçesiyle gazetecileri içeriye almayan mahkeme başkanı, dışarıya barkovizyon kurulmasını da iptal etti.

Kocaman, Demirel, Özdemir Ve Uslu da Çağlayan'da

Tutuklu olarak yargılanan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Asbaşkanlar Şekip Mosturoğlu ve İlhan Ekşioğlu, Mali İşler Müdürü Tamer Yelkovan ve Amatör Şubeler Genel Koordinatörü Cemil Turan'a destek vermek için takımı temsilen Volkan Demirel, Teknik Direktör Aykut Kocaman ile adliyeye geldiler. Kocaman ve Demirel duruşmayı izlemek üzere mahkeme salonuna girdiler.

İstanbul Adalet Sarayı'na gelen diğer isimler ise Başkanvekili Nihat Özdemir ile Fenerbahçeli eski yönetici Mahmut Uslu oldu.

22 tutuklu katıldı

İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Aziz Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 22 tutuklu sanık katıldı. Tutuklu sanıklardan Bülent İbrahim İşçen'in raporlu olması nedeniyle katılmadığı duruşmada, bazı tutuksuz sanıklar da hazır bulundu.

Davanın bir numaralı sanığı Olgun Peker'e bağlantılı olduğu iddia edilen kişilerin savunmaları sona erdi. Öğle arasından sonra Aziz Yıldırım'ın savunması alınmaya başlandı. Öte yandan Aziz Yıldırım'ın avukatı Abdullah Kaya, Fenerbahçe Başkanı'nın yapacağı savunmanın tamamının, sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinde yayınlanacağını bildirdi.

Yıldırım'dan, mahkeme başkanına: Burada yargılanan Fenerbahçe

Mahkeme Başkanı Mehmet Ekinci, salondaki yoğunluktan dolayı "İçeride sadece bir Fenerbahçeli istiyorum" dedi. Aziz Yıldırım ise Ekinci'ye "Bunu yapamazsınız. Burada yargılanan Fenerbahçe" yanıtını verdi.

Gazeteciler salona alınmayacak

Mehmet Ekinci, yer darlığı nedeniyle 23 Şubat Perşembe ve ondan sonraki günlerdeki duruşmalara hiç bir basın mensubunun alınmayacağını belirtti. Ekinci, duruşmayı gazetecilerin müzakere odasına kurulacak olan ekrandan izleyebileceğini söyledi.

Gümüşdağ da salonda

Duruşmaya ilk kez gelen tutuksuz sanık Göksel Gümüşdağ'ın kimlik tespiti yapıldı. Gümüşdağ, aylık gelirinin 10 bin TL olduğunu ifade etti.

Ezeli rakiplere gönderme

Çağlayan'daki adliye önünde öğlen saatlerine kadar, dünkü kalabalığa göre az sayıda Fenerbahçeli taraftar geldi.

Yaptıkları tezahüratlarda ezeli rakiplerine göndermelerde bulunan taraftarlar, tutuklu yargılanan kulüp başkanı Aziz Yıldırım, yöneticiler İlhan Ekşioğlu, Şekip Mosturoğlu ve mali işler müdürü Tamer Yelkovan ile amatör şubeler koordinatörü Cemil Turan'a destek veriyor. Taraftarların tezahüratları arasında, “Başkan çıkmazsa katliam çıkar” şeklinde ifadeler de yer aldı.