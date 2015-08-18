Aziz Yıldırım: Ibrahimovic, Messi, Ronaldo ve Robben hayal değil

Şükrü Saracoğlu Stadı'ndaki 1907 tribününde Fenerbahçe ve Yandex arasında gerçekleştirilen spronsorluk anlaşması imza töreninde konuşan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, "Messi, Ronaldo, Robben hayal değil" dedi.

İmza törenine Fenerbahçe başkanı Yıldırım ve Yandex Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ katıdı.

Mehmet Ali Yalçındağ, "Avrupa'da başarılı bir Fenerbahçe hedefi var. Sayın başkan Şampiyonlar Ligi'nde Bayern'i mi, Barcelona'yı mı istersiniz?" diye sordu. Aziz Yıldırım ise "Parayı ver, ondan sonra konuşuruz" cevabını verince salonda kahkahalar yükseldi.



'Ne ben, ne de Fenerbahçeli zenginler'





Fanatik'te yer alan habere göre, Fenerbahçe Başkanı Yıldırı, "Bizim gücümüz taraftar. Tüm transferleri taraftarlarımızın katkılarıyla yaptık. Ne Aziz Yıldırım ne de Fenerbahçeli zenginler transferlerde katkı yapmadı. Yandex'le yaptığımız anlaşma 3 yıl devam edecek. Fenerbahçe yılda 100 milyon Dolar'lara gidecek kazanç sağlayabilecek" şeklinde konuştu.



'Robben, Messi, Ronaldo hayal değil'



Yıldırım, "Ibrahimovic, Robben, Messi ve Ronaldo'nun Fenerbahçe'ye gelmesi bu projeyle hayal değil. Ben de bilgisayar bilmiyordum. Şimdi öğrendim. Artık sadece arama motoru olarak Yandex kullanacağım. Tüm Fenerbahçe taraftarlarını Yandex kullanmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.



Avrupa'da başarılı bir Fenerbahçe



Yandex Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Yalçındağ "Aziz Yıldırım'ın hedefi bu sene UEFA, gelecek sene Şampiyonlar Ligi'ne gitmek. Bu hedefler bizi heyecanlandırdı. Yandex'ten bir yıl için günde 25-30 arama yapıldığı takdirde Yandex, F. Bahçe'ye bir kişi için 36 Dolar ödeme yapacak.



Bu aramalar artarsa Fenerbahçe'ye yapılan ödeme tabii ki artacak. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde hangi takımla yarı final ya da final oynayacağını bilemem. Bayern mi olur, Barcelona mı olur bilemem. Sayın başkan kimi istersiniz?" dedi.



Aziz Yıldırım bu sorunun üstüne ise "Sayın Yalçındağ sen parayı ver, ondan sonra konuşuruz" açıklamasını yapınca törendekiler kahkahaya boğuldu.