Aziz Yıldırım: Herkes namuslu, bir tek biz namussuzuz

Yaklaşık iki ay sonra tekrar başlayan 'futbolda şike' davasında söz alan Aziz Yıldırım, hakkındaki haber ve yorumları eleştirdi.



'Futbolda şike' iddialarına ilişkin davanın 9'uncu duruşması, Çağlayan'daki İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başladı.

Mahkeme Heyeti Başkanı Mehmet Ekinci, cuma gününe kadar tutuksuz sanıkların savunmalarını alacaklarını belirterek, cuma günü de talepleri kabul edeceklerini söyledi.

Duruşmada söz alan Aziz Yıldırım, "Arkadaşlar heyecanlılar. Buraya ilk defa çıkıyorlar. Doğru bildiklerini yanlış anlatabiliyorlar. Doğan Ercan'ın Serdar Kulbilge ile teşvik primi yapılıp yapılmadığı konusunda bir görüşmesi yok. Biz Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav'a teşvik primi girişimi duyumu aldığımızı yazılı olarak bildirdik. Bunu daha sonra mahkemeye sunacağız" şeklinde konuştu.

Bu sözler üzerine Mahkeme Başkanı Mehmet Ekinci, "Teşvik primi önleme merkezi mi kurdunuz?" diye sorunca Yıldırım, "Kurduk, bunu iddia makamı söylüyor. Bu olaylar olduğundan beri herkes namuslu oldu, bir tek namussuz biziz. İsim vereceğim olmuyor. Bir köşe yazarı 'bu sene lig temiz' diyor ama 12 Kasım'daki yazısında ise herkesi suçluyor" dedi.

Duruşmada savunması alınan tutuksuz sanık Erkan Korkmaz, sanıklardan eski Giresunspor Başkanı Olgun Peker ile arkadaş olduklarını ancak aralarında örgütsel bağlamda bir ilişkinin olmadığını belirtti.

Hakkındaki Olgun Peker'den 20 bin TL aldığı yönündeki iddiaya değinen Korkmaz, ''Bu parayı borç için aldım. O günlerde işim kötü gidiyordu. Sonra aldığım borcu geri ödedim. İddia edildiği gibi bir şike veya teşvik parası değildir'' dedi.



"Selam getirir, selam götürürüm"



Mahkeme Başkanı Ekinci'nin, ''Sedat Peker ile ilişkini açıklar mısın?'' diye sorduğu Korkmaz, Sedat Peker'in yasal vasisi olması nedeniyle Peker'i cezaevinde haftada bir ziyaret ettiğini söyledi.

''Sedat Bey'e selam getirir selam götürürüm. Bir de bazı mektuplar getirir götürürüm'' diyen Korkmaz, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek beraatini talep etti.

Duruşmaya Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Olgun Peker, İlhan Ekşioğlu ve Tamer Yelkovan'ın da aralarında bulunduğu 16 tutuklu sanık katıldı.

Tayfur Havutçu, Şekip Mosturoğlu, Ahmet Ateş, Göksel Gümüşdağ, Serdal Adalı, Sercan Yıldırım ve Korcan Çelikay'ın aralarında bulunduğu tutuksuz sanıklar da duruşmada hazır bulundu.

CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran, Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Murat Özaydınlı'nın da aralarında bulunduğu bazı Fenerbahçeli yönetici de izleyici olarak katıldı.

Bu arada, duruşma nedeniyle İstanbul Adalet Sarayı'nın içi ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Salona önceki duruşmalarda olduğu gibi sadece ana bloktan giriş sağlandı.

Salona geçiş yapılan diğer koridor ve geçişler güvenlik gerekçesiyle kapatılırken, asansörlerin de bu katta durması engellendi.