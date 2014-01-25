Aziz Yıldırım: Fenerbahçe inek gibi emiliyor

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım Divan Kurulu'nda yaptığı konuşmada yerine gelecek başkanla ilgili olarak “Kulüpte padişahlık yok, demokrasi var. Tüzükte ne yazıyorsa o olacak”dedi. Bütün kulüplerin üstünden para kazanıldığını söyleyen Yıldırm, "En çok Fenerbahçe’nin. Fenerbahçe bir taraftan bağlanmış, zincirlenmiş bir taraftan inek gibi emiliyor ama karşılığını alamıyor" ifadesini kullandı.

Yıldırım, Divan Kurulu'nda yaptığı konuşmada şunları söyledi:

Değerli Fenerbahçeliler, değerli arkadaşlar. Ben veda etmiyorum ben buradayım. Bugün konuşmayacaktım ama hepimiz göreceğiz, yaşayacağız.

Şike yapmadık

Biz şike yapmadık. Siyasi bir olayın içerisindeyiz. Fenerbahçe ve Aziz Yıldırım’ın tek farkı hep cumhuriyetin yanında oldu. Bu kulübe hiçbir zaman siyaset sokmadık. Hepimizin bir düşüncesi vara ama bunu hiçbir zaman kulüp bünyesine sokmadık. Kulübe siyaset sokmadım

Fenerbahçe son kaledir ve yıkılmaz

Fenerbahçe Atatürk’ün kulübüdür. Fenerbahçe Türkiye’nin son kalesidir ve bu kale hiçbir zaman yıkılmaz.Bugün gelinen noktada Fenerbahçelilerin ve kamu vicdanının bunun bir şike olayı olmadığını görüyordur.

3 senedir çektiklerimizle gelinen noktada kumpas kurulması, iftiralarla dolu fezlekeler hazırlanması, bizler için savunma olayını ortadan kaldırmıştır. Bizim haklıyız ya da haksızız söylemlerine gerek yok. Zaten sayın Başbakan söylüyor bunlar haksız diye.

Ben Fenerbahçeliyim ve Fenerbahçeli doğdum, Fenerbahçeli öleceğim. Bir sevda bu.

Bir esere bile ismimi vermedim

O kadar eser yaptım, bir esere bile ismimin konmasını istemedim. Ben bu kulübün kapısında bekçi olmaya hazırım ve ona talibim. Benim onursal başkan olma isteğim yok

Burada padişahlık yok

Cezaevine girersem ne olacak diyenlere... Fenerbahçe'nin bir tüzüğü var ve tüzük ne diyorsa o olur. Aziz Yıldırım'ın dediği ile birşey olmayacak. Sadece imkanım olursa gelir oyumu kullanırım. Burada padişahlık sistemi yok

Benim düşüncemde, benim kafamda birşey yok, benden sonra Fenerbahçe akar yolunu bulur. Bu süreçte iyi şeyler yaptığımı düşünüyorum. Dünkü toplantı geleceğe dönük bunu şunu yapacağız meselesi olmasın diye iptal edildi.

Fenerbahçe inek gibi emiliyor

Bütün kulüplerin üstünden para kazanılıyor. En çok Fenerbahçe’nin. Fenerbahçe bir taraftan bağlanmış, zincirlenmiş bir taraftan inek gibi emiliyor ama karşılığını alamıyor.